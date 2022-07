"Thor: Love & Thunder" có doanh thu mở màn cao nhất trong loạt phim

Thor: Love & Thunder đã chính thức được phát hành vào cuối tuần qua tại các rạp phim trên toàn thế giới. Theo nguồn tin từ THR, sau 3 ngày mở màn, bộ phim đã mang về 143 triệu USD chỉ tính riêng tại các phòng vé khu vực Bắc Mỹ. Điều này đã giúp phần 4 của Thor trở thành phần phim có doanh thu mở màn cao nhất đối với loạt phim này.

Đáng chú ý hơn, bộ phim siêu anh hùng tiếp theo đến từ Marvel cũng là bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ 3 trong năm 2022 cũng như trong thời kỳ đại dịch, chỉ đứng sau Spider-Man: No Way Home (260 triệu USD) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (187,4 triệu USD). Cả 3 bộ phim này đều là những bộ phim siêu anh hùng đến từ hãng phim Marvel đình đám.

(Ảnh: Marvel)

Tính ở thị trường quốc tế, Thor: Love and Thunder mang về 159 triệu USD chỉ sau 3 ngày phát hành, nâng tổng số doanh thu toàn cầu lên 302 triệu USD. Nếu như Thor 3 bị coi là bước thụt lùi của Marvel thì với phần 4, tính ở thời điểm hiện tại, vẫn đang nhận được những lời khen tích cực và sự ủng hộ của khán giả ra rạp.

Thực tế, khi bộ phim đầu tiên của riêng Thor mang tên chính nhân vật này được ra mắt vào năm 2011, Chris Hemsworth vẫn là một diễn viên mới, một ẩn số khó đoán với khán giả. Trong khi đó, Vũ trụ điện ảnh Marvel thì vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, chưa có lực lượng người hâm mộ hùng mạnh đón chờ. Ở thời điểm đó, Thor mới chỉ là bộ phim thứ tư mà hãng cho ra mắt. Tuy nhiên, chính chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã khẳng định rằng việc tìm được Chris Hemsworth đã khiến nhân vật có thể xuất hiện trên màn ảnh rộng, đồng thời giúp khởi động đế chế trị giá hàng tỷ USD mà MCU có thể trở thành như ngày hôm nay.

Hiện phần 4 của Thor mang tên Thor: Love & Thunder đang có mặt tại các rạp phim trên toàn quốc.