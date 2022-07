Sao nữ bị ghét nhất Crash Landing On You trẻ trung bất ngờ ở tuổi U50, chỉ toàn đóng vai phụ nhạt nhòa

Crash Landing On You dù ra mắt 3 năm trước nhưng vẫn luôn là tác phẩm được các mọt phim nhắc đi nhắc lại, nhất là trong những dịp cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin có những động thái mới. Làm nên thành công của tác phẩm này, ngoài cặp đôi cực phẩm Bin Jin còn phải kể đến màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên phụ, trong số đó là mỹ nhân phản diện Yoon Ji Min. Trong phim, Yoon Ji Min vào vai Ko Sang Ah, người vợ đầy mưu mô của anh trai Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Khác với chị dâu cả tham vọng nhưng thiếu năng lực, Ko Sang Ah lại vô cùng thủ đoạn, là người đứng sau hỗ trợ chồng mình thực hiện không ít kế hoạch để tiêu diệt em dâu, thừa kế cơ đồ mà cha chồng để lại.

Tạo hình của Yoon Ji Min trong Crash Landing On You

Với khả năng diễn xuất ấn tượng cùng vẻ ngoài sang chảnh, ánh mắt sắc lạnh, Yoon Ji Min đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, giúp bộ phim thêm phần hấp dẫn, kịch tính. Cũng nhờ thể hiện quá xuất sắc, Yoon Ji Min thậm chí còn bị ghét lây theo nhân vật.

Ba trùm phản diện của Crash Landing On You

Thời điểm đóng Crash Landing On You, Yoon Ji Min đã là một diễn viên có tới 20 năm kinh nghiệm làm nghề, nhiều lần đóng chính trong cả các tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Diễn xuất, nhan sắc đều ấn tượng lại sở hữu chiều cao nổi bật, thân hình quyến rũ thế nhưng các dự án mà Yoon Ji Min đóng chính đều không quá nổi bật. Sau Crash Landing On You, sự nghiệp của Yoon Ji Min càng nhạt nhòa. Cô đóng thêm 3 phim truyền hình là 2 phần Hope or Dope và gần đây nhất là bom tấn Anna của Suzy nhưng đều chỉ đảm nhận vai phụ ít đất diễn.



Yoon Ji Min khoe ảnh chụp chung với Suzy ở hậu trường Anna

Ở tuổi 45, Yoon Ji Min dành nhiều thời gian hơn cho chồng con thay vì hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường hạnh phúc bên gia đình nhỏ và bạn bè của mình. Nhan sắc tuổi U50 của cô cũng khiến khán giả ghen tị khi mặt mộc rất ít khuyết điểm và thân hình thì vẫn rất thon thả.

Mặt mộc không khuyết điểm ở tuổi U50 của Yoon Ji Min

Yoon Ji Min và chồng

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/sao-nu-bi-ghet-nhat-crash-landing-on-you-tre-trung-bat-ngo-o-tuoi-u50-chi-toan-dong-vai-phu-nhat-nhoa-20220710161311053.chn