Thông tin mới nhất về iPhone gập

Thiết kế siêu mỏng và vật liệu cao cấp

Theo nhà phân tích Jeff Pu, một trong những điểm nhấn của iPhone Fold sẽ là phần khung được chế tác từ vật liệu hỗn hợp giữa titan và nhôm. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng việc sử dụng vật liệu titan cao cấp trên các dòng sản phẩm tương lai của Apple.

Đáng chú ý, các tin đồn đều cho rằng chiếc iPhone này sẽ sở hữu độ mỏng ấn tượng, chỉ khoảng 4,5mm khi mở ra, thậm chí còn mỏng hơn cả mẫu "iPhone Air" tin đồn. Về ngoại hình, trang Bloomberg mô tả thiết bị sẽ trông giống như hai chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau, củng cố giả thuyết rằng iPhone Air chính là một phiên bản thử nghiệm cho dự án điện thoại gập của Táo Khuyết.

Touch ID trở lại, camera 48MP

Một tiết lộ thú vị từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo là Apple có thể sẽ tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, thay vì chạy theo công nghệ vân tay dưới màn hình. "Dự kiến, Luxshare sẽ là nhà cung cấp chính cho mô-đun Touch ID ở nút nguồn của iPhone màn hình gập," ông Kuo chia sẻ.

Về khả năng nhiếp ảnh, iPhone Fold được cho là sẽ có tổng cộng 4 camera. Hệ thống camera chính ở mặt sau bao gồm một cảm biến 48MP, đi kèm một ống kính góc siêu rộng. Việc thiếu vắng ống kính tele tiềm vọng được cho là do những hạn chế về không gian bên trong một thiết bị gập. Ngoài ra, máy sẽ có thêm một camera ở màn hình trong và một camera ở màn hình ngoài để phục vụ nhu cầu selfie và video call.

Màn hình gần như không nếp gấp

Theo công ty nghiên cứu TrendForce, iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình trong kích thước 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch.

Điểm được mong chờ nhất chính là công nghệ xử lý nếp gấp. Ming-Chi Kuo cho biết nếp gấp trên màn hình của iPhone Fold gần như sẽ "biến mất". Apple được cho là đang phát triển một cơ chế khung kim loại đặc biệt bên dưới màn hình, có khả năng phân tán lực ép khi gập lại, từ đó giảm thiểu tối đa việc hình thành nếp nhăn vốn là điểm yếu của nhiều điện thoại gập hiện nay.

Về kết nối, thiết bị dự kiến sẽ sử dụng modem C2 do chính Apple phát triển và có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn khe cắm SIM vật lý. Với tất cả những thông tin trên, iPhone Fold được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026, hứa hẹn sẽ định hình lại thị trường smartphone gập.