Thông báo quan trọng từ BIDV: Chuyển tiền tối đa 499.999.999 đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức phát đi thông báo quan trọng về việc điều chỉnh hạn mức giao dịch nhằm tuân thủ các quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, bắt đầu từ ngày 21/4/2026, toàn bộ các giao dịch chuyển tiền trên hệ thống sẽ được áp dụng hạn mức tối đa là 499.999.999 đồng cho mỗi lần thực hiện.

Thay đổi này được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những khách hàng thường xuyên có nhu cầu luân chuyển dòng tiền lớn, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến thanh toán hợp đồng hoặc bất động sản nếu không nắm rõ quy trình xử lý mới.

Cụ thể, việc áp dụng hạn mức dưới 500 triệu đồng này căn cứ theo lộ trình thực hiện Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Trước đây, để hỗ trợ khách hàng, nhiều ngân hàng thường áp dụng tính năng "tách lệnh tự động" để giúp các khoản tiền lớn vẫn có thể đi qua hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7. Tuy nhiên, theo quy định mới, tính năng này đã bị dừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc nếu khách hàng đặt lệnh chuyển một lần từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chuyển sang luồng "chuyển khoản thường". Hệ quả là thời gian nhận tiền sẽ không còn tức thì mà có thể kéo dài vài giờ, thậm chí bị treo sang ngày làm việc tiếp theo nếu giao dịch phát sinh vào chiều tối, cuối tuần hoặc ngày lễ.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, các giao dịch chạm ngưỡng 500 triệu đồng hiện nay còn phải đối mặt với quy trình kiểm soát rủi ro khắt khe hơn. Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền, các khoản giao dịch giá trị lớn thuộc diện bắt buộc phải theo dõi, rà soát và báo cáo định kỳ. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc siết chặt này nhằm tăng cường an toàn thanh toán, hỗ trợ phòng chống tội phạm lừa đảo và gian lận tài chính đang có diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Do đó, một số lệnh chuyển tiền lớn có thể phát sinh thêm khâu kiểm tra xác thực, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài hơn dự kiến.

Không riêng BIDV, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, VietinBank... đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khiến các khoản tiền thuộc ngưỡng này không còn được xử lý qua kênh chuyển khoản nhanh 24/7 như trước.

Để đảm bảo dòng tiền luôn thông suốt và đến tay người nhận ngay lập tức, BIDV khuyến cáo khách hàng nên chủ động chia nhỏ các khoản tiền lớn thành nhiều giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng mỗi lệnh. Cách làm này giúp dòng tiền tiếp tục được lưu thông qua hệ thống chuyển nhanh 24/7 của Napas bất kể thời gian nào trong ngày. Ngoài ra, với những giao dịch bắt buộc phải thực hiện với số tiền lớn một lần, khách hàng nên ưu tiên hoàn tất vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần để đảm bảo lệnh được hệ thống xử lý trong ngày, tránh những gián đoạn không đáng có gây ảnh hưởng đến uy tín và công việc kinh doanh.