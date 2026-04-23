Yamaha ra mắt xe tay ga mới, giá chỉ từ 21 triệu đồng nhưng đẹp lấn át cả Honda Vision

Thị trường xe máy vừa đón nhận một "tân binh" đầy hứa hẹn từ nhà Yamaha với ngoại hình thời thượng cùng mức giá rẻ đến ngỡ ngàng. Mẫu xe tay ga Fascino 125 phiên bản 2026 vừa chính thức lộ diện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế thanh lịch không hề kém cạnh mẫu xe quốc dân Honda Vision. Với sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại, đây được xem là quân bài chiến lược của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc xe ga phổ thông năm nay.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên phiên bản 2026 chính là sự thay đổi mang tính đột phá ở phần đuôi xe. Thay vì cụm đèn hậu tích hợp kiểu cũ, Yamaha đã mạnh dạn trang bị hệ thống đèn LED tách rời với đồ họa hình chữ V sắc sảo. Thiết kế này không chỉ giúp tăng khả năng nhận diện từ xa mà còn mang lại diện mạo sang trọng, thoát khỏi cái bóng của những dòng xe giá rẻ thông thường. Thân xe cũng được tinh chỉnh với những đường nét mềm mại nhưng không kém phần năng động, đi kèm bộ tem mới đầy cá tính.

Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng là khối động cơ Blue Core 125cc bền bỉ, mang đến khả năng vận hành mượt mà trong phố thị. Đặc biệt, điểm khiến Fascino 125 trở nên khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc chính là hệ thống hỗ trợ điện Hybrid. Công nghệ này cho phép bộ phát điện thông minh đóng vai trò như một mô-tơ trợ lực, giúp xe bứt tốc mạnh mẽ và nhẹ nhàng hơn khi khởi hành hoặc leo dốc. Đây là một điểm cộng rất lớn đối với những người thường xuyên phải di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Bên cạnh sức mạnh động cơ, mẫu xe mới còn được trang bị hàng loạt tiện ích thông minh thường chỉ thấy trên các dòng xe cao cấp. Người dùng sẽ sở hữu màn hình màu TFT hiện đại, hỗ trợ kết nối Bluetooth qua ứng dụng Y-Connect. Tính năng này cho phép bạn dễ dàng theo dõi thông báo cuộc gọi, tin nhắn ngay trên mặt đồng hồ và định vị vị trí đỗ xe một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, hệ thống ngắt động cơ tạm thời và công nghệ khởi động không tiếng động giúp xe vận hành cực kỳ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Khả năng tiết kiệm xăng của Fascino 125 2026 cũng là một con số rất đáng nể khi chỉ tiêu tốn khoảng 1,5 lít cho 100km trong điều kiện thử nghiệm. Ngay cả khi vận hành thực tế tại những đô thị chật chội, xe vẫn duy trì mức tiêu hao lý tưởng, giúp chủ sở hữu giảm bớt gánh nặng chi phí trong bối cảnh giá xăng biến động. Các trang bị an toàn như chân chống điện hay cốp xe rộng 21 lít cũng được giữ nguyên, đảm bảo tính tiện dụng tối đa cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Tại thị trường ra mắt, mẫu xe này có mức giá khởi điểm cực kỳ hấp dẫn, chỉ từ 21,7 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Dù có thêm các tùy chọn cao cấp hơn với giá dao động khoảng 25 đến 27 triệu đồng, Fascino 125 vẫn tạo nên một cơn sốt thực sự nhờ cấu hình vượt trội so với tầm giá. Nếu được đưa về Việt Nam trong tương lai, đây chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm khiến nhiều mẫu xe tay ga hiện nay phải dè chừng.