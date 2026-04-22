iPhone 18 Pro Max lộ diện 4 màu sắc thực

Những thông tin về dòng iPhone 18 Pro Max đang thu hút sự chú ý khi loạt màu sắc được cho là của thế hệ iPhone cao cấp năm nay vừa xuất hiện trên mạng xã hội.

Cụ thể, Ice Universe, tài khoản nổi tiếng trên nền tảng X với lịch sử rò rỉ chính xác nhiều sản phẩm của Apple Inc. và Samsung Electronics, đã đăng tải hình ảnh bốn tấm bảo vệ cụm camera, được cho là linh kiện dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Theo hình ảnh được chia sẻ, bộ đôi flagship mới của Apple nhiều khả năng sẽ có bốn tùy chọn màu gồm đỏ rượu vang (Dark Cherry), xanh nhạt (Light Blue), xám đậm (Dark Gray) và bạc (Silver).

Trong đó, phiên bản đỏ rượu vang được đánh giá là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Tông màu này mang sắc đỏ trầm, tạo cảm giác sang trọng và chiều sâu, khác với những gam đỏ tươi từng xuất hiện trên các dòng iPhone tiêu chuẩn trước đây. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là “quân bài chiến lược” mới của Apple nhằm thúc đẩy doanh số, tương tự hiệu ứng tích cực từ màu cam trên thế hệ Pro hiện tại.

Một thay đổi đáng chú ý khác là sự vắng mặt của màu đen truyền thống. Thay vào đó, Apple được cho là chuyển sang tông xám đậm để giữ vẻ ngoài cao cấp nhưng hiện đại hơn. Theo nguồn tin Instant Digital, hãng đang thử nghiệm quy trình hoàn thiện mới nhằm giảm chênh lệch màu sắc giữa khung máy và mặt lưng kính, từ đó tạo tổng thể đồng nhất hơn.

Sau khi hình ảnh rò rỉ xuất hiện, không ít người dùng bày tỏ tiếc nuối vì tùy chọn màu đen quen thuộc có thể bị loại bỏ. Tuy nhiên, màu xám đậm vẫn được xem là phương án cân bằng giữa tính thẩm mỹ và sự trung tính.

Theo các tin đồn gần đây, Apple dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro cùng mẫu điện thoại gập iPhone Ultra vào tháng 9 tới. Trong khi đó, các phiên bản phổ thông như iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 có thể ra mắt vào nửa đầu năm 2027.