Công an có thông báo quan trọng về CCCD gắn chip, người dân cần nắm rõ

Theo Công an TP Huế, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một phương thức lừa đảo mới hết sức tinh vi.

Các đối tượng chủ động đăng tải bài viết trên mạng xã hội hoặc gọi điện trực tiếp, tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone... Chúng thông báo thuê bao của người dân chưa được chuẩn hóa thông tin, có nguy cơ bị khóa hai chiều và ngỏ ý cử "nhân viên kỹ thuật" đến tận nhà để hỗ trợ miễn phí.

Để chuẩn bị cho kịch bản này, chúng yêu cầu nạn nhân chuẩn bị sẵn CCCD gắn chip và điện thoại thông minh. Khi tiếp cận được nạn nhân (chủ yếu là người lớn tuổi, ít am hiểu về công nghệ), chúng sẽ thao tác trên điện thoại của nạn nhân, lén lút cài đặt các ứng dụng chứa mã độc hoặc đánh cắp mã OTP. Từ đó, chúng dễ dàng chiếm quyền điều khiển thiết bị, xâm nhập vào các ứng dụng ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, quán triệt thực hiện các nguyên tắc sau:

- Tuyệt đối không cung cấp CCCD, không giao điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên nhà mạng, cán bộ nhà nước đến tận nhà yêu cầu hỗ trợ chuẩn hóa thông tin nếu không có thông báo chính thức từ chính quyền địa phương.

- Các nhà mạng viễn thông hiện nay không có chính sách cử nhân viên đến tận nhà khách hàng để cập nhật thông tin thuê bao một cách tự phát. Người dân có nhu cầu cần trực tiếp đến các điểm giao dịch chính thức của Viettel, VinaPhone, MobiFone... để được hỗ trợ.

- Người dân không truy cập vào các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc (file .apk) ngoài kho ứng dụng chính thức (CH Play, App Store) theo hướng dẫn của người lạ.

- Khi phát hiện các bài đăng có dấu hiệu lừa đảo trên mạng xã hội hoặc có đối tượng nghi vấn đến tận nhà tiếp cận, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Huế