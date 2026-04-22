Ấn tượng về Samsung AI TV 2026: Chuyên gia công nghệ trầm trồ trước loạt cải tiến xuất sắc

Đỉnh cao công nghệ gọi tên TV Micro RGB

Là những người Việt tiên phong có dịp trải nghiệm sớm Samsung AI TV 2026 khi các sản phẩm này được trưng bày tại sự kiện CES 2026 đầu năm nay, các chuyên gia công nghệ đánh giá rất cao mẫu TV Micro RGB tiên phong trên thế giới của Samsung. Thiết bị sử dụng công nghệ đèn LED đỏ, xanh lá và xanh dương siêu nhỏ dưới 100µm (nhỏ hơn 5 lần so với Mini LED), sắp xếp tinh vi phía sau tấm nền. Công nghệ này cho phép TV hiệu chỉnh độc lập màu sắc và độ sáng, mở ra thế giới màu sắc với độ chi tiết chưa từng có. Thiết bị đã được VDE (Verband der Elektrotechnik) chứng nhận về khả năng tái tạo màu Micro RGB chính xác. Bộ xử lý Micro RGB AI Engine Pro cùng công nghệ AI Motion Enhancer Pro cũng giúp tối ưu hình ảnh chuyển động, mang lại trải nghiệm xem sống động và đắm chìm hơn bao giờ hết.

Mẫu TV Micro RGB 130 inch tiên phong trên thế giới của Samsung

Reviewer Nguyễn Ngọc Duy Luân (kênh Duy Luân Dễ Thương) cho biết: "Mình đứng nhìn mấy cái TV Micro RGB đã ơi là đã, đứng chắc phải 15 phút để xem. Tương phản tốt, ít blooming, độ sáng cao, rất cao". Là người yêu thích công nghệ Glare Free của Samsung, anh đánh giá rất cao khi TV Micro RGB cũng được trang bị màn hình chống chói, cho trải nghiệm xem đồng nhất và không xao nhãng ngay cả trên kích thước cực đại 130 inch.

Reviewer Nguyễn Ngọc Duy Luân ấn tượng với màu sắc sống động và công nghệ Glare Free trên TV Micro RGB (Nguồn ảnh: Youtube Duy Luân Dễ Thương)

Bên cạnh lời khen cho chất lượng hình ảnh và màu sắc, reviewer Trần Xuân Vinh (nhà sáng lập Vật Vờ Studio) cũng bị thu hút bởi thiết kế của dòng TV cao cấp này. "Toàn bộ cáp kết nối, nguồn sẽ đi ẩn vào các chân đế, thân hình vẫn rất mỏng đem lại cảm giác TV treo lơ lửng", anh nói.

Reviewer Trần Xuân Vinh ấn tượng mạnh trước Micro RGB

Trợ lý Vision AI Companion cho trải nghiệm đột phá

Samsung sẽ trang bị trợ lý Vision AI Companion (VAC) trên toàn bộ danh mục TV 2026 của mình, bao gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED và Crystal UHD. Đây là một "bộ não AI" với khả năng giao tiếp, trả lời câu hỏi của người dùng nhờ sự kết hợp của nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Microsoft Copilot, Bixby và Gemini. Thông qua VAC, người dùng có thể tương tác với TV bằng tiếng Việt để tìm kiếm thông tin, khám phá nội dung hoặc học hỏi kiến thức mới ngay tại nhà. Bên cạnh đó, VAC cũng mang đến nhiều tính năng thông minh như tối ưu hình ảnh, âm thanh bằng AI; chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode); chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller)…

Trợ lý Vision AI Companion với khả năng giao tiếp, trả lời câu hỏi được các chuyên gia công nghệ đánh giá là "thông minh và xịn"

Reviewer Trần Xuân Vinh chia sẻ: "Anh em đang xem bộ phim và muốn biết nhân vật trong phim là ai thì chỉ cần sử dụng phím bấm trên điều khiển để hỏi. Thậm chí đang xem một món ăn và hỏi món ăn được làm với công thức ra sao thì VAC sẽ quét, nhận diện và cho chúng ta biết luôn công thức của món ăn, có thể gửi đến điện thoại, thậm chí gửi đến tủ lạnh nhà bạn, nói chung là rất thông minh và xịn".

Các tính năng mới như Chế độ Bóng đá AI hay Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI chinh phục reviewer Duy Luân Dễ Thương ngay lần đầu trải nghiệm. Anh chia sẻ với người theo dõi của mình: "Đang xem đá banh mà ông bình luận viên ồn ào quá các bạn không thích, các bạn có thể nhờ AI tắt tiếng bình luận viên hoặc tiếng ồn từ khán đài cổ động viên, hay ha". Người dùng cũng có thể sử dụng tính năng này để yêu cầu AI tắt tiếng của ca sĩ trong một MV và hát karaoke theo, tất cả đều ra lệnh bằng giọng nói thông qua trợ lý VAC.

OLED vượt chuẩn, Neo QLED nhiều cải tiến

Bên cạnh TV Micro RGB hoàn toàn mới hay Trợ lý VAC đa nhiệm, các sản phẩm trứ danh khác của Samsung như TV OLED, Neo QLED, Mini LED, The Frame… đều có cải tiến vượt bậc trong năm 2026. Trong đó, TV OLED gây chú ý với độ sáng tăng 35% so với thế hệ tiền nhiệm, hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium Pro để tối ưu trải nghiệm gaming, đồng thời là TV OLED tiên phong trên thế giới có kho tranh lên đến hơn 5000 danh tác hội hoạ để thỏa đam mê nghệ thuật của gia chủ. TV khung tranh The Frame cũng có cuộc "lột xác" đậm chất duy mỹ nhờ giải pháp tích hợp bộ điều khiển vào TV (Built in Solution), khiến thiết bị trở nên thanh thoát, hoà quyện tinh tế cùng không gian sống.

TV OLED vượt chuẩn của Samsung xuất hiện với thiết kế mới và lần tiên phong hỗ trợ kho tranh hơn 5000 kiệt tác

Anh Phạm Xuân Hà (Giám đốc mảng nội dung Công nghệ và Xe VCCorp) không giấu được sự thích thú trước những nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ hiển thị của Samsung AI TV. Anh cho biết: "Tôi đánh giá cao cách Samsung trau chuốt cho TV The Frame qua từng năm. Năm nay với thiết kế tích hợp bộ điều khiển vào TV, thiết bị này sẽ ngày càng tinh gọn và thanh thoát hơn, góp phần tôn vinh các kiệt tác nghệ thuật một cách có hồn hơn nữa". Trong khi đó, Tân Một Cú và Duy Thẩm (Content Creator tại SChannel) cũng dành nhiều thời gian khám phá các sản phẩm và đưa ra phản hồi tích cực về nhiều sản phẩm mới của Samsung xuất hiện tại sự kiện.

Reviewer Tân Một Cú nhấn mạnh: "Cái hay của Samsung là không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn kết nối chúng thông qua SmartThings, tạo nên một hệ sinh thái AI Home thực thụ, với trung tâm là AI TV. Nếu như các bạn muốn đơn giản hoá việc nhà, ngồi trước TV vẫn ra lệnh cho robot dọn nhà, kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh hay bật tắt đèn… thì Samsung AI TV chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc".

Reviewer Tân Một Cú và Duy Thẩm tại CES 2026

Ấn tượng tốt đẹp ban đầu của các chuyên gia công nghệ đối với dải sản phẩm Samsung AI TV 2026 là dấu hiệu tích cực, phản ánh sức hút của các thiết bị mới, đồng thời hứa hẹn sản phẩm sẽ được người dùng Việt Nam đón nhận khi chính thức ra mắt vào thời gian tới.