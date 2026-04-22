Thông tin quan trọng liên quan đến định danh điện tử trên VNeID, người dân chú ý

Mới đây, Công an xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an “hỗ trợ cập nhật định danh điện tử mức độ 2” trên VNeID để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, bà T.T.K, trú tại xóm Ngọc Chung, xã Thanh Long nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng thông báo thông tin cá nhân của bà “chưa đồng bộ trên hệ thống”, đồng thời đưa ra các lý do như nếu không cập nhật ngay sẽ bị khóa căn cước, hạn chế giao dịch ngân hàng, thậm chí có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Thanh Long tiếp nhận trình báo, tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đọc đúng một số thông tin cá nhân của bà K, đồng thời gửi hình ảnh giả mạo thẻ ngành, văn bản của cơ quan chức năng qua ứng dụng mạng xã hội, yêu cầu bà giữ bí mật, không trao đổi với người khác.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà K cài đặt ứng dụng lạ, cung cấp mã OTP, chụp ảnh căn cước công dân và đăng nhập tài khoản ngân hàng để “xác thực định danh điện tử”. Quá trình trao đổi, đối tượng liên tục thúc ép, đe dọa nếu không hoàn tất trong thời gian ngắn sẽ bị “khóa dữ liệu dân cư” và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khi bà K đang chuẩn bị cung cấp thông tin theo yêu cầu, người thân phát hiện dấu hiệu bất thường kịp thời ngăn chặn, đồng thời đưa bà đến trụ sở Công an xã Thanh Long trình báo.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dân. Công an xã Thanh Long tuyên truyền, giải thích rõ bản chất vụ việc, đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn tương tự.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng ﻿