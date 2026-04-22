Đang quét khuôn mặt, xác thực CCCD, người đàn ông nhận thông báo tài khoản trừ 350 triệu đồng

Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao ngày càng nâng cấp thủ đoạn lừa đảo lên một mức độ liều lĩnh và khó lường hơn rất nhiều. Vụ việc ông Đỗ Công Huyên, 55 tuổi ngụ tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, bị mất trắng hơn 350 triệu đồng tiền tích góp là một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp. Điểm đáng sợ nhất của vụ án này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phương thức lừa đảo tiếp cận trực tiếp truyền thống và công nghệ chiếm quyền điều khiển từ xa, khiến nạn nhân hoàn toàn rơi vào bẫy mà không mảy may nghi ngờ.

Sau 4 lần chụp ảnh, xác thực gương mặt, ông Huyên bị lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng (Ảnh: Báo điện tử Cà Mau)

Kịch bản lừa đảo được bọn tội phạm dàn dựng cực kỳ bài bản và tinh vi qua từng bước. Đầu tiên, chúng gọi điện tự xưng là nhân viên Công ty Cấp nước địa phương, thông báo với ông Huyên về chương trình cập nhật hồ sơ khách hàng từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Nắm bắt được tâm lý cảnh giác của người dân qua điện thoại, chúng đã thực hiện một nước đi liều lĩnh là cử hai đối tượng trực tiếp đến tận nhà nạn nhân. Hai người này mặc đồng phục chỉnh tề, đeo thẻ tên rõ ràng và cầm theo hồ sơ có in logo công ty. Bằng lý do đi thống kê đồng hồ nước gấp rút trước ngày nghỉ cuối tuần, chúng đã thành công xây dựng vỏ bọc hoàn hảo và xóa bỏ mọi sự đề phòng của ông Huyên.

Sau khi đã lấy được lòng tin tuyệt đối, bọn chúng tiến hành bước cuối cùng mang tính quyết định vào buổi tối cùng ngày. Chúng liên hệ lại với nạn nhân qua ứng dụng Zalo và yêu cầu thực hiện cuộc gọi video để xác minh khuôn mặt cùng căn cước công dân nhằm hoàn tất hồ sơ. Ngay trong lúc ông Huyên đang làm theo hướng dẫn trước ống kính, chiếc điện thoại đột nhiên bị đơ cứng, màn hình tê liệt hoàn toàn và không thể thoát ứng dụng.

Thực chất, đằng sau sự cố máy đơ đó là cả một hệ thống công nghệ lừa đảo đang hoạt động. Kẻ gian đã lợi dụng cuộc gọi video để thu thập dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt bằng công nghệ deepfake, đồng thời bí mật cài cắm mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa. Chỉ ít phút sau, ngân hàng liên tục gửi tin nhắn cảnh báo giao dịch lạ. Mặc dù ông Huyên đã hoảng hốt rút sim và tắt kết nối wifi, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Các đối tượng lừa đảo đã nắm trọn quyền kiểm soát, tự do đánh cắp mã OTP dữ liệu sinh trắc học của ông Huyên và âm thầm bòn rút sạch toàn bộ số tiền hơn 350 triệu đồng.

Sự việc này là minh chứng rõ ràng cho thấy tội phạm mạng không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng danh nghĩa các cơ quan điện lực, cấp nước hay viễn thông để đưa nạn nhân vào tròng. Cơ quan công an nhấn mạnh người dân tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu quét khuôn mặt, cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân hay mã OTP qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội cho bất kỳ ai. Mọi thủ tục hành chính hoặc dịch vụ công ích đều cần được làm việc trực tiếp tại trụ sở hoặc thông qua các nền tảng chính thống, nhằm bảo vệ tài sản trước những thủ đoạn chiếm đoạt ngày càng nguy hiểm.

Nguồn: Báo điện tử Cà Mau