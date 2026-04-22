BIDV, Vietcombank, Agribank... dừng giao dịch chuyển tiền nhanh với trường hợp sau

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên. Điều này khiến các khoản tiền thuộc ngưỡng này không còn được xử lý qua kênh chuyển khoản nhanh 24/7 như trước.

Trước đây, với các giao dịch liên ngân hàng vượt hạn mức 500 triệu đồng/lần của Napas, một số ngân hàng áp dụng tính năng “tự động tách lệnh”, chia giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ, thường dưới 500 triệu đồng mỗi lệnh để tiếp tục đi qua hệ thống chuyển nhanh 24/7.

Nhờ cơ chế này, khách hàng chuyển 700 triệu đồng, 1 tỷ đồng hoặc cao hơn vẫn có thể để tiền đến tài khoản người nhận gần như ngay lập tức, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày nghỉ.

Từ ngày 21/4/2026, nhiều ngân hàng dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, khi tính năng này bị dừng, toàn bộ giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chuyển sang luồng chuyển khoản thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7. Điều đó đồng nghĩa thời gian nhận tiền có thể kéo dài vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ.

Ngưng chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng/lần

Việc thay đổi được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Một số ngân hàng như VPBank, Eximbank, TPBank đã phát thông báo dừng tính năng “tách lệnh tự động”. Nhiều ngân hàng khác cũng điều chỉnh cách xử lý với giao dịch giá trị lớn theo cùng định hướng.

Thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7 của Napas vốn chỉ áp dụng cho giao dịch dưới 500 triệu đồng/lần. Việc tự động chia nhỏ trước đây là giải pháp kỹ thuật do một số ngân hàng bổ sung thêm để hỗ trợ khách hàng, không phải cơ chế mặc định của hệ thống thanh toán nhanh.

Khi giải pháp này bị dừng, các giao dịch từ ngưỡng 500 triệu đồng buộc quay về đúng luồng xử lý thông thường.

Không chỉ thay đổi về kênh xử lý, các giao dịch giá trị lớn còn có thể chịu thêm bước kiểm tra liên quan đến quản lý rủi ro. Theo quy định phòng chống rửa tiền tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện cần theo dõi, báo cáo, nên ngân hàng có thể phát sinh thêm khâu rà soát trong một số trường hợp bất thường.

Ngân hàng Nhà nước cho biết các điều chỉnh này nhằm tăng cường an toàn thanh toán, hỗ trợ phòng chống lừa đảo và gian lận. Đây cũng là một phần trong chuỗi biện pháp siết an ninh giao dịch thời gian qua.

Trước đó, từ ngày 1/7/2024, khách hàng chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng hơn 20 triệu đồng/ngày đã phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước.

Song song, hệ thống SIMO hiện đã triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán. Tính đến cuối tháng 3, hệ thống này đã gửi 3,5 triệu lượt cảnh báo rủi ro đến khách hàng, trong đó hơn 1,1 triệu giao dịch được người dùng chủ động dừng hoặc hủy sau cảnh báo. Tổng giá trị giao dịch được ngăn chặn hoặc gián đoạn lên tới hơn 3.990 tỷ đồng.

Người dùng nên làm gì?

Các ngân hàng cho biết đối với các giao dịch giá trị lớn trên 500 triệu, khách hàng có thể chủ động chia nhỏ các giao dịch dưới 500 triệu đồng để được xử lý tức thời, 24/7 qua hệ thống thanh toán thích hợp.

Với khoản tiền lớn, người dùng nên ưu tiên chuyển vào buổi sáng ngày làm việc để hạn chế nguy cơ chậm xử lý, đặc biệt tránh chuyển vào chiều tối hoặc sát kỳ nghỉ nếu cần tiền đến gấp.