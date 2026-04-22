Kiểm tra ngay VNeID để tránh bị khóa SIM

Từ ngày 15/4, các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone, MobiFone... triển khai xác thực thông tin thuê bao theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo quy định mới, người dùng di động lần đầu được phép tự xác nhận thông tin thuê bao trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID. Việc này được thực hiện trên cơ sở kết nối, chia sẻ và đối chiếu dữ liệu giữa doanh nghiệp viễn thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với những số điện thoại chưa hoàn tất xác thực, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo tới chủ thuê bao, yêu cầu bổ sung và xác nhận thông tin ngay trên nền tảng này.

Nếu không kịp thời cập nhật, người dùng có thể gặp rủi ro bị hạn chế một số dịch vụ theo quy định quản lý thuê bao di động.

Việc xác thực thông tin thuê bao trên VNeID được thực hiện nhanh theo các bước sau:

Bước 1: Khi nhận được thông báo với nội dung “Bạn có thông tin giấy tờ chờ xác định tích hợp”, người dùng nhấn vào mục Truy cập chức năng.

Bước 2: Nhập mật mã để đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 3: Tại mục Thông tin giấy tờ cá nhân, chọn phần Số điện thoại.

Bước 4: Kiểm tra và xác nhận tích hợp các số điện thoại đang đứng tên hoặc đang sử dụng.

Bước 5: Gửi yêu cầu xác nhận với lựa chọn phù hợp gồm Đang sử dụng thuê bao hoặc Không sử dụng số thuê bao.

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, người dùng di động có tối đa 2 tháng, tính từ ngày 15/4, để hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao. Sau thời điểm 15/6, những số thuê bao chưa hoàn thành xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ theo quy định.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng điện thoại di động đều cần xác thực lại. Theo đó, những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6/2026.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định liên quan đến việc thay đổi thiết bị. Cụ thể, từ ngày 15/6/2026, khi người dùng chuyển sang thiết bị mới, họ phải thực hiện xác thực lại bằng sinh trắc học. Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa, tạo kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là giải pháp kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán SIM kích hoạt sẵn.

Việc bổ sung hình thức xác thực sinh trắc học là giải pháp cần thiết, tương tự cách các ngân hàng đang áp dụng để tăng cường bảo mật.