Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026

Căn cứ vào Luật Đất đai 2024, bảng giá đất hiện hành theo Luật cũ (2013) chỉ còn hiệu lực áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Bước sang năm 2026, một cơ chế định giá hoàn toàn mới sẽ được vận hành, nơi bảng giá đất được cập nhật định kỳ hàng năm và xác định chi tiết tới từng vị trí thửa đất chuẩn. Phương pháp này giúp giá trị đất đai trên giấy tờ tiệm cận với giá trị giao dịch thực tế trên thị trường, xóa bỏ cơ chế "hai giá" vốn tồn tại nhiều bất cập. Tuy nhiên, hệ quả tất yếu là các nghĩa vụ tài chính liên quan như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và lệ phí trước bạ sẽ tăng lên, biến bảng giá đất mới trở thành "giá sàn" cho nhiều loại thuế phí.

Trước bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trong năm 2025. Việc này nhằm tận dụng khoảng thời gian chuyển tiếp khi bảng giá đất cũ vẫn còn hiệu lực, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Sau mốc 1/1/2026, bảng giá đất mới sẽ được áp dụng rộng rãi cho 11 trường hợp, bao gồm cả việc tính tiền bồi thường, tiền xử phạt vi phạm hay giá khởi điểm đấu giá, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội liên quan đến đất đai.

Song song với cải cách về giá, cuộc cách mạng số hóa dữ liệu đất đai cũng đang được đẩy mạnh. Chiến dịch "làm sạch" dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Công an đã gắn mã định danh thành công cho gần 70 triệu thửa đất, tạo nên một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia "đúng - đủ - sạch - sống".

Điểm sáng của quá trình này là tính năng tích hợp thông tin Sổ đỏ trên ứng dụng VNeID. Chỉ cần vài thao tác chụp ảnh và khai báo trực tuyến, người dân có thể chủ động đối soát và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mình. Đây là nền tảng vững chắc để hướng tới một thị trường bất động sản minh bạch, nơi người dân có thể tra cứu và giao dịch an toàn ngay trên chiếc điện thoại thông minh.

Hướng dẫn 3 bước cập nhật Sổ đỏ lên VNeID cực nhanh

Người dân cần chuẩn bị sẵn Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và điện thoại đã cài VNeID kích hoạt định danh mức 2 để thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập VNeID, tìm và chọn mục "Cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước".

Bước 2: Chọn "Tạo mới" -> Chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 3: Điền thông tin và Tải ảnh:

Hệ thống sẽ tự điền họ tên và số định danh cá nhân.

Người dân nhập Số hiệu giấy chứng nhận và Địa chỉ thửa đất (bắt buộc).

Chụp ảnh hoặc tải file Sổ đỏ (định dạng PDF, PNG, JPG) lên ứng dụng.

Nhấn gửi yêu cầu để hoàn tất. Thông tin sẽ được chuyển về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xác minh.