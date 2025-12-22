Khoảnh khắc T1 đấu All-Star Việt Nam và chiếc màn hình mà mọi game thủ đều để ý

Ngày 21/12 vừa qua, Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội trở thành tâm điểm của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại khi đội tuyển T1 xuất hiện trong sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled. Hơn 10.000 khán giả có mặt trực tiếp, hàng triệu người theo dõi qua livestream, tạo nên bầu không khí được mô tả là cuồng nhiệt nhất của eSports Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Trong không gian ấy, bên cạnh những tràng hò reo dành cho Faker và các tuyển thủ T1, một yếu tố khác cũng xuất hiện xuyên suốt từ khu vực thi đấu đến khu trải nghiệm, đó là dàn màn hình gaming Samsung Odyssey, thương hiệu đồng hành chính thức của sự kiện.

Samsung Odyssey đồng hành cùng eSports

Samsung Việt Nam là nhà tài trợ đồng hành của VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled. Việc đồng hành này nằm trong chiến lược dài hạn của Samsung trong lĩnh vực gaming và eSports, với trọng tâm là dòng màn hình Odyssey, sản phẩm được phát triển dành riêng cho game thủ và thi đấu chuyên nghiệp.

Theo xác nhận từ phía Samsung, khu vực thi đấu chính của T1 và đội All-Star Vietnam trong trận showmatch BO3 ngày 21/12 sử dụng Samsung Odyssey OLED G6 phiên bản 27 inch (G60SF). Đây là mẫu màn hình gaming tập trung vào tốc độ, hướng đến môi trường thi đấu và nhóm người chơi ưu tiên độ mượt, độ phản hồi trong các tựa game nhịp độ cao.

Odyssey OLED G6 sở hữu độ phân giải QHD (2.560 x 1.440), tần số quét tối đa 500Hz và thời gian phản hồi 0,03ms (GTG). Đây là nhóm thông số trực tiếp phục vụ thi đấu, nơi chuyển động nhanh và phản xạ trong tích tắc quyết định lợi thế. Màn hình cũng hỗ trợ NVIDIA G-SYNC Compatible và AMD FreeSync Premium Pro, giúp hình ảnh ổn định hơn trong quá trình thi đấu, hạn chế xé hình và giật hình khi giao tranh dồn dập.

Trên Odyssey OLED G6, tấm nền QD-OLED giúp tăng độ tương phản và độ rực của màu sắc, đồng thời hỗ trợ hiển thị rõ ràng các chi tiết như bản đồ nhỏ, kỹ năng và hiệu ứng trong giao tranh. Màn hình đạt VESA DisplayHDR True Black 500, đi kèm thông tin về độ sáng HDR đỉnh 1.000 nit, phục vụ tốt các cảnh có độ tương phản cao. Công nghệ Glare Free cũng được Samsung nhấn mạnh nhằm giảm phản xạ ánh sáng từ môi trường, phù hợp với không gian sân khấu và khu vực sự kiện có nhiều nguồn sáng mạnh.

Việc lựa chọn Odyssey OLED G6 cho khu vực thi đấu cho thấy định hướng của Samsung khi đưa sản phẩm gaming gắn trực tiếp với môi trường eSports thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở trưng bày hoặc hoạt động trải nghiệm.

Không gian trải nghiệm Odyssey tại VEC và câu chuyện công nghệ

Song song với khu vực sân khấu chính, Samsung bố trí khu trải nghiệm Odyssey ngay trong khuôn viên sự kiện tại VEC. Tại đây, người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm nhiều dòng màn hình gaming khác nhau của Odyssey, từ các mẫu phổ thông cho đến những sản phẩm công nghệ mới.

Các mẫu được trưng bày bao gồm Odyssey G5, Odyssey OLED G8 và mẫu Odyssey 3D thế hệ mới. Odyssey G5 là dòng màn hình gaming phổ biến với tần số quét cao, hướng đến nhóm game thủ muốn nâng cấp trải nghiệm chơi game hàng ngày. Trong khi đó, Odyssey OLED G8 thể hiện phân khúc cao cấp với chất lượng hiển thị và độ mượt phục vụ thi đấu.

Điểm thu hút sự chú ý tại booth là Odyssey 3D, dòng màn hình 27 inch sử dụng công nghệ hiển thị 3D không cần kính. Mẫu màn hình này ứng dụng công nghệ theo dõi mắt và thuật toán xử lý hình ảnh để tạo hiệu ứng chiều sâu trực tiếp trên màn hình phẳng. Người dùng có thể trải nghiệm nội dung 3D trong game mà không cần phụ kiện bổ sung. Odyssey 3D có tần số quét 165Hz, độ phân giải 4K và được Samsung định hướng như bước thử nghiệm cho tương lai của trải nghiệm gaming nhập vai.

Mức giá của các dòng Odyssey tại Việt Nam trải dài từ hơn 10 triệu đồng với các mẫu phổ thông, lên tới trên 30 triệu đồng cho các mẫu OLED cao cấp và cao hơn nữa với dòng 3D. Việc đưa đầy đủ các phân khúc này vào cùng một không gian trải nghiệm giúp người tham dự hình dung rõ hơn sự khác biệt giữa nhu cầu chơi game thông thường và thi đấu chuyên nghiệp.

The Promise Fulfilled là sự kiện đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt của cộng đồng eSports Việt Nam khi Faker và T1 trực tiếp xuất hiện trước người hâm mộ sau nhiều năm chờ đợi. Trong bức tranh eSports, Samsung Odyssey hiện diện như một phần của hạ tầng thi đấu và trải nghiệm, gắn kết công nghệ hiển thị với nhịp vận động của eSports hiện đại.

Từ việc đồng hành tổ chức sự kiện, cung cấp màn hình cho khu vực thi đấu, đến việc mở không gian trải nghiệm cho cộng đồng, Samsung Odyssey cho thấy cách một thương hiệu công nghệ tham gia vào eSports bằng sản phẩm cụ thể và trải nghiệm thực tế. Điều này góp phần củng cố tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, sự kết nối giữa game thủ và công nghệ, đồng thời cho thấy xu hướng phát triển của eSports tại Việt Nam trong giai đoạn mới.