Thông báo quan trọng cho người dùng điện thoại iPhone cũ

Nếu đang dùng iPhone đời cũ, thông báo mới từ Apple là điều người dùng không nên bỏ qua.

Apple vừa phát hành bản cập nhật bảo mật khẩn cấp dành cho một loạt iPhone đời cũ, đồng thời khuyến cáo người dùng nhanh chóng cài đặt để khắc phục một lỗ hổng có thể đã bị tin tặc khai thác trong thực tế.

Theo Daily Mail, bản cập nhật iOS 26.7.1 được Apple phát hành cho các mẫu iPhone 11 trở lên vẫn đang sử dụng phiên bản phần mềm cũ. Bản vá tập trung xử lý một lỗ hổng trong CoreGraphics, thành phần chịu trách nhiệm xử lý hình ảnh và đồ họa trên các thiết bị của Apple.

Nếu đang dùng iPhone đời cũ, thông báo mới từ Apple là điều người dùng không nên bỏ qua. (Ảnh: TGDĐ)

Đáng chú ý, Apple cho biết lỗ hổng này có thể đã bị khai thác trong một cuộc tấn công “cực kỳ tinh vi” nhằm vào một số cá nhân sử dụng các phiên bản iOS cũ hơn iOS 27. Công ty không công bố chi tiết về cuộc tấn công cũng như danh tính những người bị nhắm tới.

Việc lỗ hổng đã có khả năng bị khai thác trong thực tế khiến bản cập nhật lần này đáng chú ý hơn những bản sửa lỗi thông thường. Các cuộc tấn công nhắm mục tiêu như vậy thường được sử dụng để xâm nhập thiết bị của một nhóm người cụ thể, trong đó có thể bao gồm việc triển khai phần mềm gián điệp.

Apple phát hành bản vá khẩn cấp

Apple khuyến cáo người dùng cập nhật thiết bị càng sớm càng tốt. Trước khi thực hiện, người dùng nên sao lưu dữ liệu trên iPhone lên iCloud hoặc máy tính để hạn chế rủi ro trong quá trình nâng cấp.

Để kiểm tra bản cập nhật, người dùng truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu iOS 26.7.1 xuất hiện, chọn Tải về và cài đặt hoặc Cập nhật ngay, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Apple cũng cho phép người dùng bật tính năng cập nhật tự động. Khi được kích hoạt, iPhone có thể tự tải và cài đặt các bản cập nhật vào ban đêm, với điều kiện thiết bị đang sạc và kết nối Wi-Fi.

Người dùng không muốn để iPhone tự cài đặt có thể chỉ bật tùy chọn Tự động tải về. Khi đó, bản cập nhật sẽ được tải xuống khi thiết bị khóa màn hình, đang sạc và kết nối Wi-Fi, nhưng việc cài đặt vẫn do người dùng quyết định.

Việc Apple phát hành iOS 26.7.1 như một bản cập nhật bảo mật riêng, chỉ vài tuần sau iOS 26.7, cho thấy công ty muốn đưa bản vá đến người dùng trong thời gian ngắn thay vì chờ một phiên bản iOS lớn tiếp theo.

Nhiều mẫu iPad cũng nằm trong diện ảnh hưởng

Không chỉ iPhone, Apple đồng thời phát hành iPadOS 26.7.1 để xử lý lỗ hổng tương tự trên nhiều mẫu iPad.

Danh sách thiết bị được hỗ trợ gồm iPad Pro 11 inch, iPad Pro 12,9 inch từ thế hệ thứ ba trở lên, iPad Air từ thế hệ thứ ba trở lên, iPad từ thế hệ thứ tám trở lên và iPad mini từ thế hệ thứ năm trở lên.

Trong khi đó, Apple cũng phát hành iOS 27.0.1 dành cho các mẫu iPhone mới, tập trung xử lý một số lỗi phát sinh trên dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Một trong những lỗi đáng chú ý liên quan đến Face ID. Một số người dùng phản ánh thiết bị tự khởi động lại sau khi hệ thống không thể xác thực khuôn mặt. Bản cập nhật mới cũng khắc phục lỗi camera khiến ảnh chụp ở mức zoom 2x trên một số mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max xuất hiện màu sắc bất thường trong một số điều kiện ánh sáng.

Ngoài ra, iOS 27.0.1 xử lý lỗi có thể khiến màn hình cảm ứng không phản hồi khi người dùng đồng thời mở Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển. Trong một số trường hợp, thiết bị có thể cần được ép khởi động lại để khôi phục hoạt động.

Với người dùng iPhone 11 trở lên vẫn đang sử dụng phiên bản iOS cũ, việc kiểm tra cập nhật trong phần Cập nhật phần mềm là cần thiết. Đặc biệt, do Apple cho biết lỗ hổng đã có khả năng bị khai thác, người dùng không nên trì hoãn việc cài đặt bản vá nếu thiết bị đã nhận được thông báo cập nhật.

Tham khảo Daily Mail