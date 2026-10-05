Tin buồn cho những ai sắp mua điện thoại mới

Người sắp mua điện thoại mới có thể phải chi thêm tiền.

Người dùng đang phải trả nhiều tiền hơn cho điện thoại khi các thương hiệu liên tiếp điều chỉnh giá bán. Đáng chú ý, mức tăng không chỉ xuất hiện ở những mẫu flagship mà đã lan xuống cả phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Samsung là hãng có nhiều sản phẩm được điều chỉnh giá trong thời gian gần đây. Tại thị trường Mỹ, sau khi tăng giá dòng Galaxy S26, hãng tiếp tục nâng giá loạt smartphone Galaxy A.

Galaxy A57 5G. (Ảnh: Android Authority)

Galaxy A57 5G hiện có giá khởi điểm 599,99 USD, tăng 50 USD so với mức 549,99 USD trước đó. Galaxy A37 5G tăng lên 489,99 USD, Galaxy A27 5G lên 379,99 USD và Galaxy A17 5G lên 269,99 USD.

Trong đó, Galaxy A17 5G là trường hợp đáng chú ý nhất. Mẫu máy giá rẻ này từng được bán với giá 199,99 USD khi ra mắt tại Mỹ. Đến tháng 8, giá tăng lên 249,99 USD và hiện tiếp tục tăng lên 269,99 USD. So với thời điểm mở bán, giá sản phẩm đã cao hơn 70 USD.

Động thái của Samsung diễn ra không lâu sau khi hãng điều chỉnh giá phần lớn cấu hình Galaxy S26 tại Mỹ thêm 100 USD. Google cũng tăng giá Pixel 10a thêm 100 USD, từ 499 USD lên 599 USD. Apple cũng tăng giá cho mẫu iPhone 18 Pro series vừa ra mắt gần đây.

Như vậy, áp lực giá đang xuất hiện ở nhiều phân khúc smartphone tại Mỹ, thay vì chỉ tập trung ở nhóm sản phẩm cao cấp.

Cơn "khát" chip nhớ chưa "hạ nhiệt"

Một trong những nguyên nhân được chú ý là tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên thị trường. Samsung từng cảnh báo nhu cầu bộ nhớ đang vượt nguồn cung và tình trạng này có thể kéo dài đến năm 2028.

Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi đáng kể nhu cầu đối với bộ nhớ. Các hệ thống AI cần lượng lớn chip nhớ hiệu năng cao, khiến các nhà sản xuất phải cạnh tranh mạnh hơn để đảm bảo nguồn cung.

Samsung cho biết hãng đang tìm kiếm các thỏa thuận cung cấp dài hạn, tương đương khoảng 60-70% công suất bộ nhớ. Trong khi giá chip tăng mang lại lợi ích cho mảng bán dẫn, chi phí đầu vào cao lại tạo thêm sức ép đối với hoạt động kinh doanh smartphone.

Micron, một trong những nhà sản xuất bộ nhớ lớn trên thế giới, cũng không kỳ vọng nguồn cung sớm trở lại trạng thái dư thừa. Công ty dự báo nhu cầu có thể tiếp tục cao hơn nguồn cung trong những năm tới.

Điều này khiến các hãng điện thoại phải lựa chọn giữa việc giảm biên lợi nhuận, cắt giảm cấu hình hoặc chuyển một phần chi phí sang người dùng. Những đợt tăng giá gần đây tại Mỹ cho thấy phương án cuối cùng đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Đáng chú ý, tác động không chỉ dừng ở smartphone cao cấp. Khi một mẫu máy như Galaxy A17 5G cũng tăng giá đáng kể so với thời điểm ra mắt, nhóm người dùng có ngân sách hạn chế có thể chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn.

Huawei cũng định tăng giá

Áp lực chi phí không chỉ xuất hiện tại Samsung hay Google. Huawei cũng phát tín hiệu sẽ điều chỉnh giá smartphone khi chi phí sản xuất tăng mạnh.

Richard Yu, Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei. (Ảnh: Huawei)

Richard Yu, Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết chi phí sản xuất smartphone của hãng đã tăng trung bình khoảng 200 USD. Theo ông, mức tăng này đang gây ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và Huawei sẽ phải tăng giá sản phẩm trong thời gian tới, dù mức điều chỉnh được mô tả là "vừa phải".

Theo Bloomberg, giá bộ nhớ tăng mạnh đang buộc các nhà sản xuất smartphone phải tìm cách bù đắp chi phí. Với Huawei, hãng đang tập trung nhiều hơn vào phân khúc cao cấp, đồng thời tận dụng lợi thế về chip và phần mềm để duy trì vị thế tại Trung Quốc và mở rộng sang các thị trường quốc tế.

Richard Yu cho rằng tình trạng khan hiếm bộ nhớ có thể tạo thêm lợi thế cho các hãng tập trung vào phân khúc cao cấp. Trong khi đó, Counterpoint Research ước tính khoảng 230 triệu smartphone có giá dưới 200 USD có thể biến mất khỏi thị trường vào cuối thập kỷ.

Huawei vừa giới thiệu dòng Mate 90 vào ngày 1/10, trong đó Mate 90 Pro Max có giá khởi điểm tương đương khoảng 1.640 USD.

Những động thái liên tiếp từ Samsung, Google và Huawei cho thấy bài toán giá smartphone đang chịu tác động từ một yếu tố lớn hơn cuộc cạnh tranh giữa các hãng. Khi nhu cầu bộ nhớ từ AI tiếp tục tăng và nguồn cung chưa theo kịp, chi phí linh kiện có thể trở thành áp lực kéo dài đối với ngành smartphone.

Tại Mỹ, tác động của chi phí linh kiện đã bắt đầu phản ánh trực tiếp vào giá bán smartphone. Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy Samsung sẽ áp dụng các mức tăng tương tự tại Việt Nam. Giá bán smartphone tại Việt Nam được các hãng điều chỉnh theo từng thị trường, vì vậy người dùng trong nước hiện chưa chịu tác động trực tiếp từ những đợt tăng giá được đề cập ở trên.

Theo Android Authority, Bloomberg