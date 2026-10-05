Điện máy Xanh bất ngờ bán một loại chó

Ngày 5/10, CEO Điện Máy Xanh Đoàn Văn Hiểu Em đồng thời hoàn tất một bước tăng sở hữu tại DMX và công bố hướng kinh doanh mới liên quan AI, robot.

Theo thông tin ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ, CEO Điện Máy Xanh đã hoàn tất mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX. Trước đó, ông đã mua 268.000 cổ phiếu DMX trong phiên ngày 6/8.

Như vậy, qua hai đợt, ông Hiểu Em đã mua tổng cộng 1 triệu cổ phiếu DMX, nâng lượng sở hữu lên khoảng 4,83 triệu cổ phiếu.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi vị CEO hoàn tất bán 1 triệu cổ phiếu MWG vào ngày 25/9 với mục đích tái cơ cấu danh mục.

Nhìn theo chuỗi giao dịch, ông Hiểu Em đã giảm sở hữu tại MWG, đồng thời tăng lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp tại doanh nghiệp mình đang điều hành.

Cùng ngày 5/10, CEO Điện Máy Xanh cũng công bố một hướng đi mới của doanh nghiệp. Theo đó, Điện Máy Xanh mở thêm ngành hàng AI & Robotics, đồng thời giới thiệu mô hình mang tên House of Future.

Ông Hiểu Em nhấn mạnh đây không phải một kế hoạch mở thêm cửa hàng theo cách truyền thống, mà là không gian để người dùng trực tiếp trải nghiệm những công nghệ được kỳ vọng xuất hiện ngày càng nhiều trong gia đình trong 5-10 năm tới.

Qua hình ảnh được chia sẻ, bên cạnh CEO Điện Máy Xanh xuất hiện hàng loạt thiết bị như robot hình người, robot chó, robot hút bụi và cánh tay robot. Doanh nghiệp cũng nhắc tới các thiết bị AI có khả năng hiểu thói quen gia đình, phòng ngủ thông minh và một số công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Đây là bước mở rộng đáng chú ý với Điện Máy Xanh sau nhiều năm tập trung vào điện thoại, điện máy và thiết bị gia dụng.

Về quy mô kinh doanh, theo số liệu nửa đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu thuần 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73%. Biên lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 7,5%.

Trong khi đó, MWG ghi nhận doanh thu khoảng 95.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch năm 2026, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng.

DMX chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8/2026. Trước đó, doanh nghiệp hoàn tất IPO hơn 166,4 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 13.315 tỷ đồng. Tại mức giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu trong ngày đầu niêm yết, vốn hóa DMX vào khoảng 101.400 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán chiều 5/10, MWG giao dịch quanh mốc 74.100 đồng/cổ phiếu, tăng 1,23%, với hơn 3,8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Trong khi đó, DMX có giá 76.900 đồng/cổ phiếu, gần như đi ngang so với tham chiếu, thanh khoản khoảng hơn 420.000 đơn vị.

Theo mức giá này, 1 triệu cổ phiếu MWG tương ứng giá trị thị trường khoảng 74,1 tỷ đồng, còn 1 triệu cổ phiếu DMX khoảng 76,9 tỷ đồng.