Tin buồn cho hàng triệu người dùng Gemini

Từ ngày 9/10, Google bắt đầu vạch rõ hơn ranh giới giữa người dùng Gemini miễn phí và trả phí.

Google chuẩn bị thay đổi cách phân bổ quyền truy cập các mô hình Gemini giữa các nhóm thuê bao.

Từ ngày 9/10, người dùng miễn phí sẽ không còn được sử dụng một số phiên bản Flash và Pro, trong khi gói AI Plus cũng bị thu hẹp lựa chọn mô hình.

Theo tài liệu hỗ trợ được Google cập nhật trong tuần này, thay đổi mới sẽ tập trung vào việc phân tầng khả năng sử dụng Gemini theo từng gói dịch vụ. Người dùng không đăng ký thuê bao trả phí sẽ không còn quyền truy cập các phiên bản Flash và Pro cao hơn như trước.

Người dùng Gemini miễn phí sẽ không còn được sử dụng một số phiên bản Flash và Pro, trong khi gói AI Plus cũng bị thu hẹp lựa chọn mô hình từ ngày 9/10. (Ảnh chụp màn hình)

Với Google AI Plus, phạm vi lựa chọn cũng được điều chỉnh. Người dùng gói này sẽ chỉ còn Flash-Lite và Flash, trong khi Gemini Pro không còn khả dụng. Google cho biết những khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận được email thông báo về thời điểm các thay đổi chính thức có hiệu lực.

Trong khi người dùng miễn phí và AI Plus bị thu hẹp quyền truy cập, hai gói cao hơn là AI Pro và AI Ultra sẽ không có thay đổi về các mô hình được sử dụng.

Đáng chú ý, người đăng ký AI Pro với mức giá 19,99 USD/tháng sẽ được sử dụng Deep Think, tính năng tập trung vào những tác vụ cần khả năng suy luận phức tạp. Trước đó, Deep Think chỉ được cung cấp trên các gói có mức giá cao hơn, lần lượt 99,99 USD và 199,99 USD/tháng.

Deep Think cho phép Gemini xử lý vấn đề theo hướng suy luận song song, nhằm tăng khả năng giải quyết những yêu cầu phức tạp. Việc đưa tính năng này xuống gói AI Pro khiến khoảng cách về khả năng xử lý giữa các gói thuê bao cao cấp được thu hẹp đáng kể.

Động thái cũng cho thấy Google đang thay đổi cách định giá Gemini. Thay vì chỉ khác nhau về hạn mức sử dụng, các gói thuê bao ngày càng được phân biệt bằng quyền tiếp cận những mô hình và năng lực suy luận cụ thể.

Bên cạnh thay đổi về quyền truy cập, Gemini cũng chuẩn bị bổ sung cách kiểm soát mức độ suy luận của mô hình. Trong tháng này, ứng dụng dự kiến cung cấp ba lựa chọn gồm thấp, trung bình và cao cho mỗi mô hình.

Mức suy luận cao có thể giúp Gemini dành nhiều tài nguyên hơn để xử lý vấn đề, từ đó tạo ra câu trả lời chi tiết và phù hợp hơn với những nhiệm vụ phức tạp. Tuy nhiên, đổi lại, lựa chọn này cũng tiêu tốn hạn mức sử dụng nhanh hơn.

Hiện người dùng có thể kích hoạt tùy chọn “Tư duy mở rộng: Giải quyết vấn đề phức tạp” khi muốn Gemini tăng khả năng suy luận. Hệ thống mới được kỳ vọng mang đến khả năng kiểm soát chi tiết hơn, tương tự cách Google đang triển khai các mức độ suy luận trên AI Studio và Antigravity.

Với thay đổi này, người dùng Gemini sẽ phải cân nhắc giữa chất lượng xử lý và hạn mức sử dụng. Những tác vụ đơn giản có thể dùng mức suy luận thấp, trong khi các yêu cầu phức tạp mới cần đến chế độ cao.

Tham khảo 9to5Google