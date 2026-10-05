Nhìn lại những màn trình diễn tại Gala Better Choice Awards 2026: Khi âm nhạc, ánh sáng và công nghệ cùng vượt qua giới hạn

Từ những giai điệu city pop đầy màu sắc của Phùng Khánh Linh, chất liệu dân gian trẻ trung cùng Cheng cho tới nguồn năng lượng của Hồ Ngọc Hà và màn kết đậm tinh thần Việt Nam của Hà Lê, những tiết mục biểu diễn tại Gala Better Choice Awards 2026 đã mang âm nhạc trở thành một phần của câu chuyện “Beyond Border”.

Bên cạnh những khoảnh khắc xướng tên và trao giải, âm nhạc đã luôn là một phần tạo nên không khí đặc biệt của Gala Better Choice Awards 2026. Các tiết mục không xuất hiện như những khoảng nghỉ đơn thuần mà được đan xen xuyên suốt chương trình, lúc rực rỡ và trẻ trung, khi nhẹ nhàng sâu lắng, rồi lại nhanh chóng đưa cả khán phòng trở về với nguồn năng lượng sôi động đầy cảm hứng. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc khác nhau khiến cho sân khấu Better Choice Awards liên tục thay đổi nhưng vẫn giữ được một dòng cảm xúc liền mạch trong suốt đêm Gala.

Phùng Khánh Linh cùng thế giới city pop ngọt ngào

Phùng Khánh Linh mở đầu phần âm nhạc với liên khúc CITOPIA, đưa không khí Gala vào thế giới city pop trẻ trung bay bổng và có chút mơ mộng đặc trưng của nữ ca sĩ. Âm nhạc tươi sáng, những màn dance nhẹ nhàng trên sân khấu cùng màu sắc visual tạo nên cảm giác vừa hiện đại, vừa phảng phất nét hoài niệm của tuổi trẻ.

Sau sự sự tươi sáng mới mẻ của liên khúc CITOPIA, không khí dần chuyển sang sắc thái nhẹ nhàng với "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi". Giữa sắc hồng ngọt ngào và hình ảnh trái tim trên sân khấu, Phùng Khánh Linh mang đến một vài phút sâu lắng hơn, đủ để tạo nên một khoảng chuyển cảm xúc mềm mại trước khi Gala tiếp tục tăng nhịp.

Cheng mang chất Việt vào tinh thần tưoi trẻ

Cheng nhanh chóng thay đổi không khí bằng "Zung Zăng Zung Zẻ", khi những âm hưởng dân gian quen thuộc hòa cùng tiết tấu hiện đại và phần vũ đạo giàu năng lượng. Chất Việt vì thế xuất hiện rất tự nhiên, vui vẻ và gần với cách một thế hệ khán giả trẻ đang tiếp nhận âm nhạc hôm nay.

Sang đến "Luồn Thẳng Vào Tim", khi không còn vũ đoàn bên cạnh, Cheng vẫn giữ được sức hút nhờ phong thái biểu diễn thoải mái cùng sân khấu LED liên tục thay đổi màu sắc. Anh khép lại phần xuất hiện của mình bằng một cú "bắn tim" xuống khán phòng, một chi tiết nhỏ nhưng khá đúng với tinh thần trẻ trung, gần gũi của toàn bộ set diễn.

Một khoảng lắng vừa đủ cùng Hà Lê

Giữa những phần trình diễn nhiều màu sắc, Hà Lê xuất hiện với "Bước Cùng Nhau" như một khoảng nghỉ nhẹ nhàng. Hình ảnh lịch lãm đậm chất quý ông cùng phong cách biểu diễn điềm tĩnh của nam ca sĩ khiến không khí chậm lại vừa đủ, mang đến một chút sâu lắng mà không làm mất đi nhịp chung của đêm Gala.

Đây cũng là sắc thái khác của Hà Lê trước khi anh trở lại ở cuối chương trình với một tinh thần hoàn toàn mới.

Hồ Ngọc Hà mang năng lượng bùng nổ lên sân khấu lớn

Sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà là một trong những thời điểm không khí tại Gala trở nên sôi động nhất. Ngay từ phần mở đầu, sân khấu đã được chuẩn bị bằng ánh sáng, visual và hiệu ứng để tạo không gian cho sự xuất hiện của nữ ca sĩ. Khi "Keep Me In Love" vang lên, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng cho thấy thế mạnh quen thuộc của mình trên những sân khấu lớn: sự tự tin, khả năng làm chủ chuyển động và cách kết hợp với vũ đoàn để giữ cho tiết mục luôn có sức hút.

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào với "Cây Đèn Thần". Những ca khúc quen thuộc được nối tiếp nhau trong một phần biểu diễn liền mạch, đi cùng vũ đạo và hệ thống ánh sáng liên tục chuyển đổi, khiến sân khấu gần như không có khoảng trống.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Hồ Ngọc Hà duy trì năng lượng xuyên suốt toàn bộ phần biểu diễn. Nữ ca sĩ cùng vũ đoàn giữ nhịp sân khấu liên tục, để âm nhạc, vũ đạo và visual bổ trợ cho nhau, kéo cả khán phòng vào những giai điệu quen thuộc đồng thời tạo nên một trong những khoảng thời gian rực rỡ nhất về hình ảnh của đêm Gala.

"Người Việt" khép lại đêm Gala bằng một tinh thần mạnh mẽ

Trở lại sân khấu trong những phút cuối cùng, Hà Lê mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với "Người Việt". Nếu lần xuất hiện đầu tiên là sự nhẹ nhàng và lịch lãm, màn kết lại mang nhiều khí thế hơn, với âm nhạc mạnh mẽ cùng những chất liệu gợi nhắc rõ nét tới bản sắc dân tộc.

Hình ảnh cây tre hòa cùng ánh sáng và ngôn ngữ sân khấu hiện đại tạo nên một cái kết vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Trong không khí rạo rực của những phút cuối, "Người Việt" khép lại đêm Gala bằng niềm tự hào và nguồn năng lượng tích cực, cũng là một lát cắt phù hợp với tinh thần đổi mới nhưng không tách rời những giá trị bản sắc mà Better Choice Awards 2026 hướng tới.

Từ sự mộng mơ của Phùng Khánh Linh, nét trẻ trung của Cheng, những phút lắng lại cùng Hà Lê cho tới nguồn năng lượng của Hồ Ngọc Hà, âm nhạc đã trở thành một sợi dây nối những khoảnh khắc của Gala Better Choice Awards 2026. Và đôi khi, chỉ cần nhìn lại những khuôn hình trên sân khấu, ánh sáng và cảm xúc của các nghệ sĩ cũng đã đủ để gợi nhớ về một đêm Gala nhiều màu sắc.