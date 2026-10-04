150.000 đồng có thể hết veo trong một buổi chiều. Nhưng cũng với số tiền ấy, người dùng Viettel giờ đây có 120GB data tốc độ cao cùng tài khoản YouTube Premium chính chủ trong suốt 30 ngày.

Đặt trong những cuộc vui thường ngày, 150.000 đồng không phải khoản tiền lớn. Đó là ba ly trà sữa, hai cốc Starbucks, vài tô phở hay một combo đồ ăn nhanh. Đi xem phim mà gọi thêm bắp nước, số tiền này gần như "bay màu"; rủ bạn đi Haidilao thì có khi còn chưa đủ cho một người.

Thế nhưng vẫn có một cách tiêu 150.000 đồng kéo dài được tới 30 ngày.

150.000 đồng: tiêu một buổi hay dùng cả tháng? 150.000đ bạn sẽ chọn? Tiêu trong một buổi 3 ly trà sữa, 2 cốc cà phê hay một buổi xem phim — vài giờ là hết Hoặc dùng trọn 30 ngày với YT150 Mỗi ô là một ngày: 4GB data + YouTube Premium, chỉ khoảng 5.000đ 150.000 đồng: tiêu một buổi hay dùng cả tháng? 150.000đ bạn sẽ chọn? Tiêu trong một buổi 3 ly trà sữa, 2 cốc cà phê hay một buổi xem phim: vài giờ là hết Hoặc dùng trọn 30 ngày với YT150 Mỗi ô là một ngày: 4GB data + YouTube Premium, chỉ khoảng 5.000 đồng Hai cách tiêu 150.000 đồng

150K quy đổi ra được những gì?

Cùng 150.000 đồng: vài giờ vui hay 30 ngày online 150.000 đồng quy đổi ra các khoản chi quen thuộc (giá ước tính) Trà sữa Khoảng 3 ly Dùng hết: vài buổi Starbucks Khoảng 2 cốc Dùng hết: 1–2 buổi cà phê Phở, bún Khoảng 2–3 tô Dùng hết: vài bữa ăn Xem phim Khoảng 1 buổi Thêm bắp nước là vượt 150K Haidilao Một phần bữa ăn Dùng hết: vài giờ Đáng tiền nhất Gói YT150 Viettel 120GB + YouTube Premium Dùng được: trọn 30 ngày Cùng 150.000 đồng: vài giờ vui hay 30 ngày online Quy đổi ra các khoản chi quen thuộc (giá ước tính) Trà sữa Khoảng 3 ly Dùng hết: vài buổi Starbucks Khoảng 2 cốc Dùng hết: 1–2 buổi Phở, bún Khoảng 2–3 tô Dùng hết: vài bữa ăn Xem phim Khoảng 1 buổi Thêm bắp nước là hết Haidilao Một phần bữa ăn Dùng hết: vài giờ Đáng tiền nhất Gói YT150 120GB data + YouTube Premium Dùng trọn 30 ngày 150.000 đồng quy đổi ra các khoản chi quen thuộc (giá ước tính)

Đặt cạnh những khoản chi quen thuộc mới thấy: 150K rất nhỏ cho một cuộc vui, nhưng lại khá lớn nếu biết cách "quy đổi". Năm lựa chọn đầu tiên hết trong vài giờ đến vài buổi; lựa chọn cuối cùng kéo dài cả tháng.

150K = 120GB data + YouTube Premium trong một tháng

Từ ngày 2/10/2026, Viettel cung cấp gói YT150 với giá 150.000 đồng/tháng. Người dùng nhận 120GB data tốc độ cao, tương đương 4GB mỗi ngày, kèm tài khoản YouTube Premium chính chủ.

Mỗi ngày khoảng 5.000 đồng cho 4GB data và YouTube Premium Gói YT150 chia theo ngày, chu kỳ 30 ngày ÷ 30 ngày ÷ 30 ngày đ 150.000đ mỗi tháng 120GB mỗi tháng đ ≈ 5.000đ mỗi ngày 4GB mỗi ngày + YouTube Premium chính chủ Không quảng cáo Phát video trong nền Tắt màn hình vẫn nghe Kèm YouTube Music Mỗi ngày khoảng 5.000 đồng cho 4GB data + YouTube Premium Gói YT150 chia theo ngày, chu kỳ 30 ngày đ 150.000đ mỗi tháng 120GB mỗi tháng đ ≈ 5.000đ mỗi ngày 4GB mỗi ngày ÷ 30 ÷ 30 + YouTube Premium chính chủ Không quảng cáo Phát video trong nền Tắt màn hình vẫn nghe Kèm YouTube Music Gói YT150 chia theo ngày

Thử làm một phép chia vui: 150.000 đồng cho 30 ngày chỉ khoảng 5.000 đồng mỗi ngày , ít hơn một gói xôi buổi sáng.

Premium không chỉ là "YouTube không quảng cáo". Video vẫn phát khi chuyển sang ứng dụng khác, âm thanh vẫn chạy khi tắt màn hình, và người dùng có thêm YouTube Music. Nói cách khác, một gói cước giải quyết cùng lúc ba nhu cầu: online, xem video và nghe nhạc.

Nếu mua riêng thì sao?

Hiện tại, giá mua lẻ YouTube Premium cá nhân ở Việt Nam là 79.000 đồng/tháng (chưa gồm thuế và phí). Gói data 4GB/ngày (120GB/tháng) rẻ nhất trên thị trường hiện nay cũng dao động 120.000–130.000 đồng/tháng.

Nếu tự mua lẻ hai dịch vụ này, tổng chi phí thấp nhất cũng vào khoảng 199.000–209.000 đồng/tháng, chưa kể thuế và phí của YouTube Premium.

Mua lẻ đắt hơn YT150 từ 49.000 đến 59.000 đồng mỗi tháng Chi phí một tháng, nghìn đồng (K). Premium giá lẻ chưa gồm thuế, phí; data tính theo gói 4GB/ngày rẻ nhất Mua lẻ, data 120K Premium 79K Data 120K 199K · đắt hơn 49K Mua lẻ, data 130K Premium 79K Data 130K 209K · đắt hơn 59K Gói YT150 120GB + YouTube Premium 150K mức 150K Cả năm tiết kiệm khoảng 590.000–710.000 đồng. Mua lẻ đắt hơn YT150 từ 49.000 đến 59.000 đồng mỗi tháng Nghìn đồng/tháng. Premium giá lẻ chưa gồm thuế, phí; data tính theo gói 4GB/ngày rẻ nhất Mua lẻ, data 120K Premium 79K Data 120K 199K · đắt hơn 49K Mua lẻ, data 130K Premium 79K Data 130K 209K · đắt hơn 59K Gói YT150 120GB + YouTube Premium 150K mức 150K Cả năm tiết kiệm khoảng 590.000–710.000 đồng. YouTube Premium cá nhân 79.000đ (chưa gồm thuế, phí); gói data 4GB/ngày rẻ nhất 120.000–130.000đ

Trong khi đó, YT150 gộp cả hai chỉ với 150.000 đồng, ngang giá khoảng 3 ly trà sữa. Người dùng tiết kiệm 49.000–59.000 đồng mỗi tháng , tức khoảng 25–28% so với mua lẻ. Sau một năm, khoản chênh này lên tới khoảng 590.000–710.000 đồng.

Hội "online cả ngày" thì có YT200

Với người thường xuyên dùng mạng xã hội phổ biến hoặc làm nội dung, Viettel có thêm gói YT200 giá 200.000 đồng/tháng. Ngoài 120GB data và YouTube Premium, gói này miễn phí data khi dùng các mạng xã hội phổ biến, kèm ưu đãi gọi điện.

Trước đó, Viettel Telecom từng tung ra gói cước 5G tích hợp bản quyền CapCut Pro và 60GB data tốc độ cao mỗi tháng (tương đương 2GB/ngày), giá 150.000 đồng/tháng, tiết kiệm 20% so với việc mua lẻ.

YT150 YT200 Giá 150.000đ/tháng 200.000đ/tháng Data tốc độ cao 120GB (4GB/ngày) 120GB (4GB/ngày) YouTube Premium chính chủ ✓ ✓ Miễn phí data mạng xã hội phổ biến — ✓ Gọi nội mạng — Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút Gọi ngoại mạng — 50 phút Phù hợp với Xem video, nghe nhạc, giải trí Xem nhiều, lướt nhiều, làm content nhiều

Nếu YT150 hướng tới nhu cầu giải trí, thì YT200 là phiên bản dành cho người dành phần lớn thời gian trên các mạng xã hội phổ biến.

150K: tiêu một buổi hay dùng cả tháng?

150.000 đồng là ba ly trà sữa, hai cốc Starbucks hay một buổi xem phim. Nhưng giờ đây, 150.000 đồng cũng là 30 ngày × 4GB data kèm YouTube Premium, chia nhỏ ra chỉ khoảng 5.000 đồng mỗi ngày.

Với những người vốn đã dùng data di động và YouTube hằng ngày, đó là một phép tính khá đáng cân nhắc.