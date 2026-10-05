Ngắm loạt khoảnh khắc Epic trong sự kiện “Điều Tất Yếu của Linh Vol.2” qua ống kính Galaxy S26 FE

Hơn 600 Archer Thủ đô đã có hàng loạt khoảnh khắc Epic cùng buitruonglinh trong sự kiện “Điều Tất Yếu của Linh Vol.2” diễn ra tại Hà Nội trong ngày 3/10 vừa qua. Tất cả được nâng tầm qua các tính năng camera và hậu kỳ AI chuẩn flagship trên Galaxy S26 FE.

Bùng nổ cùng 600 mảnh ghép Epic

Trước khi chính thức gặp mặt buitruonglinh, Archer Hà Nội đã cùng tham gia chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng thần tượng, với sự trợ giúp của Galaxy S26 FE . Đó chính là bức tranh Mosaic được ghép từ 600 bức ảnh do các Archer chụp và sáng tạo với tính năng Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới) tại cửa hàng Samsung West Lake. Tính năng này giúp Archer có thể thoải mái chỉnh sửa phông nền, thay đổi trang phục, xóa vật thể thừa… chỉ bằng câu lệnh văn bản, không cần chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng, tạo nên rất nhiều khoảnh khắc đẹp gửi tặng thần tượng. Khoảnh khắc bức tranh Mosaic được trình chiếu trên sân khấu khiến tất cả cả khán phòng dậy sóng bởi những tiếng vỗ tay. Đây chính là món quà đầy ý nghĩa được Archer Hà Nội mang đến cho buitruonglinh trong buổi hẹn Epic lần này.

Mắt thần bóng đêm bắt trọn bá khí thần tượng

Những Archer có mặt tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội trong ngày 3/10 hẳn vẫn chưa quên được khoảnh khắc bùng nổ khi buitruonglinh và Ngô Kiến Huy chính thức xuất hiện trên sân khấu. Niềm vui nhân đôi khi hình ảnh của hai nam thần được camera Mắt Thần Bóng Đêm 50MP của Galaxy S26 FE bắt trọn. Thời điểm đó, dù sân khấu đã tắt hết đèn để nhường spotlight cho các nhân vật chính nhưng hình ảnh do MC Mạnh Cường ghi lại bằng Galaxy S26 FE vẫn vô cùng sắc nét và chi tiết. Đằng sau những bức ảnh xuất thần này chính là công nghệ ProVisual Engine cải tiến, giúp giảm nhiễu tối đa khi quay chụp trong điều kiện thiếu sáng, tạo nên những khoảnh khắc Epic xuyên suốt cuộc gặp đáng nhớ lần này.

FanCam xuất sắc của buitruonglinh

Nếu phải liệt kê một khoảnh khắc tiếng hò reo vang dội nhất sự kiện, thì đó chắc chắn là khi FanCam của buitruonglinh được trình chiếu trên sân khấu. Trong lúc nam ca sĩ trình diễn ca khúc Sớm Như Vậy và xuống tận khán đài giao lưu cùng Archer, MC Mạnh Cường đã kịp ghi lại khoảnh khắc Epic này. Sau đó, buitruonglinh đã sử dụng chính video này, với sự trợ giúp của tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) trên Galaxy S26 FE để tạo ra một video FanCam tập trung riêng vào khoảnh khắc anh giao lưu cùng người hâm mộ.

Dù nam ca sĩ di chuyển liên tục, video FanCam vẫn luôn giữ anh ở giữa khung hình. buitruonglinh chia sẻ: " Linh thấy cái này đúng là "bảo bối đu idol" siêu hợp lý cho các Archer. Sau này đi xem concert hay show đông người cỡ nào, mọi người cứ quay một lần với camera chính chất lượng thôi. Về nhà tự chọn rồi trích xuất ra FanCam độc quyền cận cảnh idol của riêng mình, khoẻ hơn bao nhiêu mà lại nét căng từng biểu cảm ".

Sàn đấu vũ đạo siêu vui, thành phẩm ấn tượng bất ngờ

Thử thách vũ đạo (Mirror Dance) - một đặc sản không thể thiếu trong các cuộc gặp gỡ giữa người hâm mộ và thần tượng cũng đã xuất hiện tại sự kiện "Điều Tất Yếu của Linh Vol.2". Điểm khác biệt là lần này Archer tham gia thử thách đã có sự hỗ trợ đắc lực của Galaxy S26 FE. Hai đội chơi được buitruonglinh và Ngô Kiến Huy lựa chọn vừa thể hiện khả năng vũ đạo, vừa ghi lại video bằng Galaxy S26 FE. Kết quả bất ngờ là dù người quay nhảy theo thần tượng, máy bị rung lắc mạnh và đường chân trời bị xoay theo, nhưng video thành phẩm vẫn ổn định đúng chuẩn điện ảnh. Bí mật đến từ tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời) được buitruonglinh vô cùng tâm đắc và thường xuyên sử dụng khi tập luyện các tiết mục mới. Khi trình chiếu các video vũ đạo này, khán giả dưới khán phòng đã nhiệt liệt vỗ tay và reo hò ủng hộ, trở thành khoảnh khắc khó quên trong sự kiện.

POV hiếm có khó tìm của buitruonglinh

Như đã úp mở từ trước, món quà độc quyền dành tặng Archer Hà Nội trong cuộc gặp gỡ với buitruonglinh chính là một POV vlog của nam ca sĩ. Video ghi lại những khoảnh khắc hậu trường chưa từng tiết lộ, cũng như một ngày thường nhật của buitruonglinh. Không khí còn vỡ oà hơn khi nam ca sĩ tiết lộ, toàn bộ video đã được Gemini Omni trên Galaxy S26 FE tạo ra từng chính những bức ảnh tĩnh của anh. Cách buitruonglinh sử dụng câu lệnh mô tả bối cảnh, chuyển động mong muốn từ hình ảnh tĩnh ban đầu đã được công bố, khiến Archer phải vỗ tay rần rần vì quá Epic. Hiện tính năng này đang đi kèm 6 tháng Google AI Pro miễn phí khi người dùng lên đời Galaxy S26 FE.

Archer nhận ảnh trực tiếp từ điện thoại buitruonglinh

Với người hâm mộ, còn gì hạnh phúc hơn được nhận ảnh trực tiếp từ chính thần tượng của mình. Màn "bắn ảnh" qua Quick Share của buitruonglinh với Archer Hà Nội chính là khoảnh khắc Epic mà chỉ cuộc gặp lần này mới có. Trước đó, 600 Archer đã cùng bật đèn flash điện thoại để tạo nên hiệu ứng biển sao khi selfie cùng buitruonglinh. Tấm hình này sau đó đã được nam ca sĩ gửi đến người hâm mộ thông qua Quick Share trên Galaxy S26 FE. Hiện Quick Share đã hoạt động với cả thiết bị iOS nên dù khán giả sử dụng điện thoại hãng nào cũng đều có cơ hội nhận được tấm hình độc quyền này từ thần tượng.

Archer Hà Nội cũng đã được lắng nghe buitruonglinh bật mí nhiều bí mật hấp dẫn thông qua tiết mục hỏi xoáy đáp xoay. Các ca khúc đình đám như "Dù Cho Mai Về Sau", "Từng Ngày Yêu Em", "Giờ Thì"... cũng được mang lên sân khấu. Xuyên suốt sự kiện, Galaxy S26 FE luôn sẵn sàng bứt phá màn đêm và hỗ trợ đắc lực để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là một kỷ niệm Epic trong lòng buitruonglinh, Ngô Kiến Huy và chính khán giả.

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