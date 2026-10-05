Công an đề nghị người dân không chuyển tiền trong trường hợp sau

Khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm hoặc tin nhắn đe dọa, tống tiền, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép. Có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Nhờ được lực lượng Công an kịp thời hướng dẫn, cảnh báo, nhiều người đã nhận diện được thủ đoạn lừa đảo, không chuyển tiền cho các đối tượng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng là thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video theo hướng nhạy cảm, rồi gửi cho chính nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã, nhằm khai thác tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc để gây sức ép, buộc nạn nhân chuyển tiền. Mặc dù thủ đoạn này không mới, song với việc sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ, các đối tượng khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và dễ rơi vào bẫy tống tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng cảnh báo và hướng dẫn những người bị đe dọa cách xử lý, giúp họ ổn định tâm lý, nhận diện thủ đoạn của các đối tượng và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, nhiều trường hợp đã không mắc bẫy, không chuyển tiền cho các đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm, người dân không nên hoảng sợ. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

"Khi gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý. Bởi việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng lại, mà còn có thể khiến người bị đe dọa tiếp tục trở thành mục tiêu tống tiền."

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khuyến cáo người dân

Khi sử dụng mạng xã hội nên hạn chế công khai những thông tin, hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép

Không kết bạn, trò chuyện, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho những tài khoản không rõ danh tính

Khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm hoặc tin nhắn đe dọa, tống tiền, cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền và không tiếp tục làm theo yêu cầu