Thông tin quan trọng liên quan tới CCCD, người dân cả nước cần phải biết để làm lại ngay

Những người chưa cập nhật giấy tờ có thể gặp vướng mắc khi cần xác minh danh tính, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị làm hộ chiếu hoặc có kế hoạch ra nước ngoài.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến ảnh trên thẻ căn cước. Theo đó, người có diện mạo thay đổi sau phẫu thuật thẩm mỹ cần đổi hộ chiếu, căn cước trước khi xuất cảnh để tránh ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, xác minh danh tính.

Theo cảnh báo, nếu khuôn mặt thực tế đã thay đổi đáng kể, không còn tương đồng với hình ảnh trên giấy tờ, người dân có thể gặp vướng mắc khi xác minh danh tính. Vì vậy, những người có sự thay đổi lớn về diện mạo cần kiểm tra lại các giấy tờ liên quan, đặc biệt là căn cước và hộ chiếu, trước khi xuất cảnh.

Khi nào cần cập nhật ảnh chân dung trên Căn cuớc, CCCD

Thực tế, Bộ Công an đã ghi nhận trường hợp ảnh chân dung mới của người dân không thể đối sánh thành công với hình ảnh trong dữ liệu căn cước do khuôn mặt có sự thay đổi.

Cụ thể, theo trả lời của Bộ Công an đối với một công dân tại Ninh Bình, ngày 16/7/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh này tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu. Tuy nhiên, khi đối sánh, ảnh chân dung trong hồ sơ không trùng khớp với dữ liệu dân cư và căn cước công dân do khuôn mặt của người này đã thay đổi so với thời điểm được cấp căn cước năm 2021. Hồ sơ sau đó được đưa vào diện cần bổ túc.

Đến tháng 8/2026, công dân thực hiện cấp đổi căn cước. Sau khi dữ liệu mới được đồng bộ, hệ thống tiến hành tra khớp lại và cho kết quả trùng khớp. Khi đó, hồ sơ mới được đưa vào danh sách đủ điều kiện đề xuất cấp hộ chiếu.

Một trường hợp khác được Bộ Công an công bố trong năm 2026 cũng có hồ sơ hộ chiếu bị tạm dừng vì ảnh chân dung không trùng khớp với dữ liệu căn cước công dân. Người làm thủ tục sau đó phải trực tiếp đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, khai lại tờ khai, chụp lại ảnh chân dung và thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi hồ sơ tiếp tục được xử lý.

Theo cơ quan Công an, không phải cứ thay đổi kiểu tóc, trang điểm hay thực hiện một can thiệp thẩm mỹ nhỏ là người dân bắt buộc phải đổi thẻ căn cước. Điều cần quan tâm là mức độ thay đổi có làm biến đổi nhân dạng hoặc ảnh hưởng đến khả năng xác định một người với dữ liệu đã được lưu trước đó hay không.

Theo Điều 24 Luật Căn cước 2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, một trong những trường hợp được cấp đổi thẻ căn cước là thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định.

Quy định này tiếp tục được thể hiện trong thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước được Bộ Công an công bố năm 2026. Theo đó, trường hợp thay đổi nhân dạng thuộc nhóm được thực hiện thủ tục cấp đổi. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng có thể thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt và thu nhận ảnh mống mắt theo quy định.

Như vậy, nếu phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt thay đổi rõ rệt so với ảnh trên căn cước cũ, người dân cần lưu ý việc chủ động cập nhật lại thông tin nhận dạng. Điều này đặc biệt quan trọng với những người chuẩn bị làm hộ chiếu hoặc có kế hoạch ra nước ngoài.

Trong trường hợp khác, ảnh căn cước được chụp từ nhiều năm trước có thể trở thành nguyên nhân phát sinh vướng mắc nếu diện mạo hiện tại thay đổi đến mức hệ thống không thể đối sánh thành công.

Các trường hợp khác phải làm lại Căn cuớc, CCCD

Theo Điều 19 Luật Căn cước, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Đối với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, việc cấp thẻ được thực hiện theo nhu cầu.

Điều 21 Luật Căn cước quy định, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Tuy nhiên, nếu thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi thì thẻ tiếp tục có giá trị sử dụng đến độ tuổi cấp đổi tiếp theo.

Theo quy định trên, trong năm 2026, công dân Việt Nam sinh vào 4 năm sau cần lưu ý:

Sinh năm 2012, đủ 14 tuổi: Phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã được cấp thẻ căn cước trước đó. Sinh năm 2001, đủ 25 tuổi: Phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước đó, tức từ năm 2024 trở đi. Sinh năm 1986, đủ 40 tuổi: Phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện cấp đổi trong 2 năm gần nhất. Sinh năm 1966, đủ 60 tuổi: Phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Riêng người đã được cấp hoặc đổi thẻ từ 58 tuổi trở lên, thẻ có giá trị sử dụng suốt đời nếu không bị mất, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin.

Về chế tài, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Việc sử dụng thẻ căn cước hết hạn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân khi thực hiện các giao dịch dân sự.

(Tổng hợp)