Thông báo mới từ G-Dragon khiến fan Việt thất vọng

Chỉ còn chưa đến 1 tuần, G-Dragon sẽ chính thức đặt chân đến Việt Nam, biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình cùng hàng chục nghìn VIP và FAM Việt. Sự kiện âm nhạc này đánh dấu lần đầu thủ lĩnh BIGBANG hội ngộ fan Việt sau 13 năm, khiến toàn bộ cõi mạng nổi bão. Người hâm mộ háo hức từng ngày, chờ đến 21/6 để được "quẩy" cùng ông hoàng Kpop. Mọi động thái của G-Dragon đều được theo dõi sát sao.

G-Dragon công bố Phase 3 cho World Tour Übermensch

Khuya 16/6 (giờ Việt Nam), G-Dragon công bố Phase 3 cho World Tour Übermensch. Ở chặng này, G-Dragon dự kiến sẽ tổ chức 4 đêm concert lại 4 thành phố, bao gồm Newark, Las Vegas, Los Angeles (Mỹ) và một đêm ở Paris (Pháp). Phase 3 bắt đầu từ ngày 22/8 đến 20/9/2025.

Trước đó, G-Dragon đã công bố Phase 2 cho World Tour, với show kết chặng là ở Bangkok (Thái Lan) ngày 2/8. Giữa chặng này, G-Dragon có lịch trình biểu diễn ở Việt Nam trong khuôn khổ Đại nhạc hội VPBank K-Star Spark - dự kiến tổ chức ngày 21/6 tới đây. Tuy nhiều fan Việt nô nức "đu" show này, nhưng vẫn đặt ngôi sao hi vọng một ngày nào đó G-Dragon sẽ xướng tên Mỹ Đình, Hà Nội trong tour Übermensch. Với VIP và FAM, trải nghiệm được hòa cùng G-Dragon trong concert riêng có thời lượng 4 tiếng tại Việt Nam vẫn là ước mơ lớn nhất.

Ở cập nhật chặng tour mới nhất, lại không có chữ "and more" nào mà chỉ là ký hiệu Übermensch gọn lỏn

Nhưng, thông báo Phase 3 World Tour Übermensch từ G-Dragon đang khiến fan Việt thất vọng và hoang mang hơn bao giờ hết vì 1 chi tiết. Trên trang Instagram @famplusdotcom (FAM) - kênh chính thức cập nhật lịch trình của G-Dragon, thường ekip sẽ đăng liên tục 3 tấm ảnh mỗi khi công bố chặng mới cho tour. Ở 2 chặng đầu, luôn đính kèm chữ "and more" (thêm nữa), ngụ ý tour vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên ở cập nhật mới nhất, lại không có chữ "and more" nào mà chỉ là ký hiệu Übermensch gọn lỏn.

Fan Việt thất vọng và hoang mang sau cập nhật của G-Dragon:

Chi tiết này khiến fan Việt nghi ngờ, liệu có phải show tại Paris ngày 22/8 là show cuối cùng của tour lần này hay không. Nếu là thật, Việt Nam một lần nữa lại lỡ hẹn concert của G-Dragon. Với tình hình hoang mang như trên, những người hâm mộ chưa săn được vé show ngày 21/6 lại thêm phần thất vọng.

Chi tiết này khiến fan Việt nghi ngờ, liệu có phải show tại Paris ngày 22/8 là show cuối cùng của tour lần này hay không

Đến rạng sáng 17/6 (giờ Việt Nam), G-Dragon lại tự mình khiến fan Việt khấp khởi chờ mong. Trên Instagram gần 25 triệu người theo dõi, thủ lĩnh BIGBANG đăng lại ảnh Phase 3 World Tour kèm dòng mô tả vẫn còn concert ở 3 thành phố tại Mỹ, 1 thành phố ở châu Âu và một “secret” chưa công bố.

“Túi mù” này khiến VIP và FAM Việt “thắp nến” rằng ngày 21/6 tới đây chính G-Dragon sẽ xác nhận mang concert đến Việt Nam, như cách anh công bố concert ở Thái ngay trên sân khấu K-Star Spark Bangkok đầu năm nay. Gần đây, có thông tin tiết lộ G-Dragon sẽ tổ chức concert Übermensch tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 11.

Trên Instagram gần 25 triệu người theo dõi, thủ lĩnh BIGBANG thông báo vẫn còn concert ở 3 thành phố tại Mỹ, 1 thành phố ở châu Âu và một “secret” chưa công bố

Nhưng cần làm rõ rằng, hiện chưa có thông tin chính thức xoay quanh concert của G-Dragon tại Việt Nam. Lịch trình chắc chắn diễn ra chính là VPBank K-Star Spark - nơi G-Dragon là tâm điểm mùa hè này. Fan bối rối "9 người 10 ý". Trong tình hình vé show VPBank K-Star Spark đang giữa cơn sốt, cộng thêm rumor G-Dragon kết tour ở Pháp, nhiều người sẽ càng nóng lòng. Các fanpage đầu tàu của VIP và FAM tại Việt Nam nhắn gửi mọi người, nên tỉnh táo, cân nhắc kỹ mọi khả năng khi mua vé show 21/6. Đừng vì nôn nóng, sợ bỏ lỡ idol mà "sa lưới" phe vé, lừa đảo.