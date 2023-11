Thời của idol JYP đã đến: Từng bị chê không có khí chất thời trang, nay oanh tạc mặt trận high fashion 2023

Thời trang cao cấp hiện đã là một yếu tố không thể thiếu để thể hiện phần nào danh tiếng cũng như sức ảnh hưởng của idol Kpop. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền giải trí Hàn Quốc, các nhà mốt xa xỉ cũng liên tục tìm kiếm đến idol để "chọn mặt gửi vàng" cho thương hiệu của họ. Đáng chú ý, không chỉ riêng những idol ở công ty lớn mà hiện nay, các nghệ sĩ thuộc công ty nhỏ cũng đều có cơ hội để tiếp xúc với thị trường high fashion. Dường như, sự kết hợp giữa âm nhạc và thời trang là điều không thể thiếu đối với ngành giải trí xứ kim chi hiện tại.

Tuy nhiên, mặc dù thuộc BIG 4 (4 công ty giải trí lớn nhất Kbiz gồm HYBE, SM, YG, JYP) nhưng những nghệ sĩ thuộc JYP Entertainment lại có màn nhập cuộc khá muộn màng trên con đường high fashion. Điều này từng không ít lần trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng vì công ty này sở hữu rất nhiều idol nổi tiếng cùng visual ấn tượng nhưng lại không có biến chuyển gì trên mặt trận thời trang.

High fashion dường như là "sân chơi" của các idol YG, SM, HYBE chứ không thực sự dành cho idol JYP



Không nói đâu xa, chỉ riêng việc so sánh TWICE với BLACKPINK, người hâm mộ đã thấy được sự chênh lệch rõ rệt. Nếu như girl group nhà YG đều có được những danh phận đại sứ toàn cầu cùng nhiều dấu ấn lớn trong mảng thời trang thì TWICE lại "dậm chân tại chỗ" nhiều năm liền, mặc cho nhóm sở hữu loạt thành tích và lượng người hâm mộ khủng.

Cả 4 thành viên BLACKPINK đều "oanh tạc" trên thị trường thời trang cao cấp, bỏ xa các mỹ nữ TWICE

Ngay cả những nhóm nhạc Gen 4 như IVE, NewJeans cũng được các thương hiệu lớn như Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Burberry, Miu Miu, Fendi... gọi tên với danh hiệu đại sứ. Do đó, "gà" nhà JYP thường hay bị nhận xét là chỉ có sắc chứ không có khí chất để "cân" high fashion nên các nhãn hàng xa xỉ mới "lơ đi" dù cho độ nổi tiếng không hề kém cạnh. Thậm chí, giới mộ điệu và fan Kpop cũng chưa bao giờ đánh giá cao tài nguyên hay địa vị của công ty này trong ngành công nghiệp thời trang.

Các nhóm nhạc Gen 4 dù chưa debut được bao lâu nhưng đều đã có được "chỗ đứng" trong ngành thời trang cao cấp



Thế nhưng, có lẽ chiến thuật của JYP là "chậm nhưng mà chắc" khi chỉ trong năm 2023, dàn nghệ sĩ của "ông lớn" này đã liên tục được các thương hiệu cao cấp gọi tên với danh phận đại sứ. Thậm chí, họ còn gặt hái không ít thành công và để lại nhiều dấu ấn, không hề bị "lép vế" khi tham dự sự kiện với nhiều ngôi sao khác.

Đặc biệt, không chỉ TWICE mà các đàn em Stray Kids cũng lần lượt được lòng các nhà mốt xa xỉ. Với màn "đại thắng" trên bản đồ thời trang cao cấp trong năm 2023, chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải nghĩ lại về khả năng phát triển mảng high fashion của dàn nghệ sĩ JYP trong tương lai.

Dahyun (đại sứ toàn cầu của Michael Kors) và Momo (đại sứ khu vực Nhật Bản của Miu Miu)



Riêng Sana, cô nàng đã trở thành đại sứ thương hiệu của Prada, đại sứ khu vực Nhật Bản của YSL Beauty và thương hiệu trang sức cao cấp Graff