Thổ Nhĩ Kỳ: Học sinh nổ súng trong trường học khiến 9 người thiệt mạng

Người dân tập trung tại sân trường trung học nơi xảy ra vụ nổ súng ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4/2026. (Ảnh: AP)

Một học sinh đã nổ súng tại trường học trong một vụ tấn công xảy ra ngày 15/4 tại tỉnh Kahramanmaras, khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci, học sinh 14 tuổi đã nổ súng tại trường trung học cơ sở, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 8 học sinh và 1 giáo viên. Ngoài ra, 13 người khác bị thương, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức cho biết nghi phạm là học sinh lớp 8, mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn trong ba lô, được cho là thuộc sở hữu của người cha từng làm cảnh sát. Đối tượng đã vào 2 lớp học có học sinh lớp 5 và nổ súng bừa bãi.

Thống đốc tỉnh Kahramanmaras, ông Mukerrem Unluer, cho biết nghi phạm đã tự sát trong lúc hỗn loạn.

Lực lượng an ninh và cứu hộ có mặt tại sân trường nơi xảy ra vụ nổ súng ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4/2026. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đây là vụ tấn công mang tính cá nhân, không liên quan đến khủng bố, đồng thời cho biết các biện pháp an ninh sẽ được xem xét sau vụ việc.

Theo truyền thông, cha của nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Các đoạn video chưa được xác minh cho thấy nhiều học sinh nhảy từ tầng 2 của tòa nhà để thoát thân khi tiếng súng vang lên. Hình ảnh tại hiện trường cũng ghi nhận xe cứu thương và lực lượng cảnh sát có mặt ngay sau vụ việc.

Trước đó, ngày 14/4, một cựu học sinh đã nổ súng tại một trường học ở tỉnh Sanliurfa, khiến ít nhất 16 người bị thương trước khi tự sát.

Theo giới chức, các vụ xả súng tại trường học rất hiếm xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi luật sở hữu súng tương đối nghiêm ngặt, chỉ cho phép người trên 21 tuổi có giấy phép hợp lệ được sở hữu vũ khí.