Toàn cảnh vụ bé trai mất tích bí ẩn rúng động Nhật Bản: Màn kịch tinh vi và lời thú nhận lạnh lùng của người cha dượng

Một vụ án gây chấn động dư luận Nhật Bản đang được làm rõ từng phần tại tỉnh Kyoto, khi bé trai 11 tuổi được phát hiện tử vong sau gần 3 tuần mất tích. Nghi phạm là cha dượng của nạn nhân - Yuki Adachi - đã thừa nhận hành vi, trong khi quá trình điều tra cho thấy nhiều tình tiết bất thường ngay từ thời điểm ban đầu.

Màn kịch mất tích

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/3, bé trai được cho là được cha dượng chở bằng ô tô đến gần trường tiểu học Sonobe để tham dự lễ tốt nghiệp.

Khoảng 8h, nghi phạm khai đã cho bé xuống xe gần trường. Tuy nhiên, đến 8h30, giáo viên chủ nhiệm phát hiện em không có mặt khi điểm danh.

Bé trai được thông báo mất tích

Đáng chú ý, phải đến 11h50, nhà trường mới liên hệ với gia đình để thông báo việc học sinh vắng mặt. 10 phút sau, tức 12h cùng ngày, người cha dượng đã gọi điện đến cảnh sát để trình báo mất tích.

Khoảng thời gian “trống” kéo dài nhiều giờ này được cho là một trong những điểm then chốt trong quá trình điều tra.

Những manh mối rời rạc

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Kyoto đã nhanh chóng vào cuộc và mở rộng quy mô tìm kiếm. Ngày 25/3, cảnh sát công khai thông tin nhận dạng, đồng thời phát lệnh tìm kiếm trên diện rộng đối với bé trai mất tích.

Đến sáng 29/3, một manh mối quan trọng xuất hiện khi người thân phát hiện chiếc ba lô màu vàng của bé trong một khu rừng thuộc địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, cả gia đình và cảnh sát xác nhận đây chính là đồ dùng của nạn nhân.

Cặp sách của bé trai được tìm thấy

Theo người dân địa phương, bên trong ba lô có khăn giữ ấm cổ và chiếc mũ màu vàng, trùng khớp với mô tả trước đó. Khu vực phát hiện nằm về phía tây bắc trường tiểu học, cách khoảng 3 km nếu đi bộ và ở hướng ngược lại so với nhà của bé. Đây là khu vực thưa dân cư, xung quanh chủ yếu là đồng ruộng và rừng núi, làm dấy lên nghi vấn về việc các vật dụng không xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

Từ ngày 7/4 đến 9/4, lực lượng chức năng tập trung rà soát các khu vực rừng núi nằm giữa trường học và nơi ở của nạn nhân, với khoảng cách khoảng 9 km.

Quá trình tìm kiếm tiếp tục ghi nhận thêm dấu vết khi đến ngày 12/4, đôi giày thể thao của bé được phát hiện.

Sự thật dần lộ diện

Đến ngày 13/4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một bé trai trong khu vực rừng sâu tại thành phố Nantan. Thời điểm này, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định, tuy nhiên cơ quan điều tra nhận định thời gian tử vong nhiều khả năng trùng với thời điểm mất tích vào cuối tháng 3.

Đến ngày 14/4, qua công tác giám định, cảnh sát xác nhận thi thể chính là bé trai mất tích trước đó. Ngay trong ngày, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở và triệu tập người cha dượng để phục vụ điều tra, nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.

Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

Quá trình xác minh nhanh chóng xuất hiện nhiều điểm bất thường. Trước đó, nghi phạm khai đã đưa bé đến trường vào sáng 23/3. Tuy nhiên, dữ liệu từ camera giám sát không ghi nhận hình ảnh của nạn nhân, đồng thời cũng không có nhân chứng nào xác nhận việc bé xuất hiện tại khu vực trường học. Những mâu thuẫn này khiến lời khai ban đầu bị đặt dấu hỏi.

Đến ngày 15/4, từ việc phân tích thêm hình ảnh camera an ninh, cảnh sát xác định nghi phạm có biểu hiện đáng ngờ khi lái xe quanh khu vực trường học vào sáng ngày xảy ra vụ việc. Người này sau đó được mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ thu thập được, nghi phạm Yuki Adachi (37 tuổi) đã thừa nhận hành vi với lời khai: “Đúng là tôi đã làm việc đó”.

Lập ban điều tra, hé lộ chi tiết mới

Sáng 16/4, cơ quan chức năng chính thức thành lập ban điều tra để làm rõ toàn bộ vụ án, với quy mô hơn 30 cán bộ tham gia. Thông tin được công bố tại buổi họp báo tổ chức ở đồn cảnh sát địa phương.

Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Kyoto, lực lượng chức năng sẽ huy động tối đa nguồn lực nhằm bóc tách toàn bộ diễn biến vụ việc. Tại họp báo, Trưởng phòng Điều tra số 1, Masami Inoue, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm làm sáng tỏ vụ án.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ sáng 23/3 đến khoảng 16h45 ngày 13/4, nghi phạm bị cho là đã phi tang thi thể tại khu vực rừng núi thuộc thành phố Nantan.

Đáng chú ý, cảnh sát nhận định thi thể không chỉ bị bỏ lại tại nơi được phát hiện mà trước đó có thể đã bị di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau trong cùng khu vực. Tình tiết này cho thấy dấu hiệu che giấu hành vi và gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan công tố để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như toàn bộ diễn biến dẫn đến cái chết của bé trai.

Nguồn: EToday, Asahi News