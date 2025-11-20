Thiếu niên 15 tuổi định nhảy cầu rồi được cảnh sát cứu, mẹ chia sẻ lý do đằng sau hành động của con trai

Tuổi dậy thì là một giai đoạn nhạy cảm, khi trẻ không còn quá nhỏ nên đã nhận thức được hoàn cảnh nhưng cũng chưa đủ lớn để có những suy nghĩ chín chắn. Chính vì thế, gia đình có con em đang ở độ tuổi này cần phải quan tâm thật sát sao để tránh xảy ra những tình huống không mong muốn. Mới đây, một bà mẹ ở Thái Lan đã thở phào nhẹ nhõm khi hành động dại dột của con chị được ngăn cản kịp thời.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra trên một cây cầu ở tỉnh Ayutthaya của Thái Lan vào ngày thứ Ba, ngày 18 tháng 11 vừa qua. Trung sĩ Cảnh sát Itsara Samakrob và Hạ sĩ Cảnh sát Thanachai Thianthong đã được điều động đến một cây cầu ở quận Pratu Chai sau khi nhận được báo cáo về một thiếu niên 15 tuổi đang có ý định tự tử.

Anh cảnh sát đã ôm lấy cậu bé và an ủi cậu.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nam thiếu niên mặc đồng phục học sinh, ngồi trên cầu và khóc, tay cầm một lá thư từ biệt viết tay. Các cảnh sát bình tĩnh đến gần và yêu cầu cậu bé đọc lá thư. Các báo cáo cho biết nam thiếu niên đã phải chịu áp lực nặng nề từ gia đình và nhà trường.

Hai viên cảnh sát Itsara và Thanachai vẫn giữ bình tĩnh và cố gắng an ủi cậu bé trong khi hàng chục người dân tụ tập gần đó để theo dõi cuộc giải cứu. Một số bạn cùng lớp cũng đến để động viên và thuyết phục cậu bé tránh xa mép cầu.

Khi cậu bé bắt đầu bình tĩnh lại, cảnh sát Thanachai từ từ bước tới, ôm nhẹ cậu bé và nói rằng những vấn đề mà cậu đang gặp phải có thể giải quyết được. Sau đó, các cảnh sát đã liên lạc với giáo viên và mẹ của cậu bé để đón cậu bé và kêu gọi gia đình tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.

Người mẹ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cảnh sát và tất cả những người đã giúp đỡ: “Nếu không có các anh cảnh sát và tất cả những người tốt bụng, con trai tôi đã không thể đứng đây cùng tôi. Cảm ơn tất cả những người đã không bỏ qua chuyện này và cho tôi cơ hội được ôm con một lần nữa".

Người phụ nữ cũng chia sẻ với Kênh 7 rằng cô vừa mới ly hôn chồng và tin rằng hoàn cảnh gia đình, cùng với các vấn đề ở trường, đã gây ra căng thẳng đáng kể cho con trai cô và khiến cậu bé suy nghĩ dại dột. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng trạng thái cảm xúc của cậu bé đã cải thiện sau vụ việc và cậu bé đã đi học trở lại.