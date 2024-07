Thị trường chung cư 6 tháng cuối năm sẽ diễn biến thế nào?

Ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản SGO Homes nhận định, chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục có xu hướng đi lên về giá bán với mức tăng trung bình từ 5-10% từ nay đến cuối năm.

Đà tăng này sẽ tiếp diễn trong năm sau do trong ngắn hạn, nguồn cung chung cư Hà Nội vẫn không có chuyển biến đáng kể.

Trên thực tế, mặt bằng giá chung cư Hà Nội ngày càng leo thang, hiện mức giá trung bình dao động 50-100 triệu đồng/m2. Các dự án có vị trí trung tâm đắc địa, giá bán và giao dịch lên tới 100-150 triệu đồng/m2.

Ông Chung cho rằng, chỉ khi giá căn hộ Hà Nội tăng quá cao thì dòng tiền đầu tư mới có xu hướng dịch chuyển, tìm kiếm những phân khúc, thị trường mới.

Đồng quan điểm, ông Phạm Đức Toản, CEO Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản EZ (EZ Property) cũng cho rằng, nửa cuối năm nay, chung cư tiếp tục là phân khúc dẫn đầu về thanh khoản so với đất nền, nhà phố hay bất động sản nghỉ dưỡng.

Do sự chênh lệch cung - cầu của loại hình này vẫn tương đối lớn. Do đó, dù hạ nhiệt quan tâm, giá bán căn hộ, nhất là dự án mới khó giảm thời gian tới.

Thị trường chung cư 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng tốt.

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường OneHousing, nguồn cung chung cư Hà Nội dự kiến đạt 22.000 căn trong năm nay, bằng 69% thời điểm trước dịch COVID-19. Phân khúc cao cấp 50-80 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì) tiếp tục gia tăng thị phần nửa cuối năm nay, chiếm khoảng 70%.

Dự báo năm 2025, thị trường sẽ xuất hiện thêm nhiều dự án phân khúc hạng sang (80-230 triệu đồng mỗi m2) tại phía Tây và Bắc thủ đô. Trong khi phân khúc dưới 50 triệu đồng mỗi m2 chỉ chiếm khoảng 5% nguồn cung toàn thị trường.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cũng đưa ra dự báo, thị trường căn hộ chung cư nói riêng và thị trường bất động sản Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm nhờ những trợ lực mạnh mẽ.

Lý giải điều này, bà Miền cho rằng, thị trường tài chính, lãi suất cho vay bất động sản vẫn được duy trì ở mức thấp, tạo thuận lợi cho người mua nhà và nhà đầu tư.

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ghi nhận các tín hiệu tích cực khi các chủ đầu tư lớn, uy tín trên thị trường phát hành thành công trái phiếu. Các hoạt động như M&A bất động sản, thu hút FDI bất động sản được đẩy mạnh và đạt những con số tăng trưởng ấn tượng.

Bên cạnh đó, hành lang pháp luật với 3 bộ luật là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai được đẩy nhanh, chính thức có hiệu lực từ 1/8 sẽ tạo đà cho thị trường căn hộ chung cư và thị trường bất động sản được thúc đẩy phát triển theo hướng minh bạch, lành mạnh và tích cực.

Hiện Chính phủ, các cơ quan chức năng tích cực thảo luận Nghị định hướng dẫn thi hành các bộ Luật mới. Hoạt động rà soát, phân loại dự án được thực hiện quyết liệt và tiến triển hơn tốt.

Về đầu tư công, Chính phủ đang tăng cường thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ước tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 30/6 là 28% kế hoạch, đạt 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cả nước có 7 Bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 35% Chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng là đòn bẩy thúc đẩy thị trường tăng tốc phát triển thời gian tới.

Cũng theo bà Miền, thanh khoản của thị trường trong 3 tháng vừa qua tập trung chính ở căn hộ chung cư khi hơn 70% lượng giao dich đến từ phân khúc chung cư. Các dự án căn hộ chung cư mở bán đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt, đặc biệt là các dự án tại khu vực miền Bắc.

Trên thị trường sơ cấp, căn hộ chung cư có giá bán từ 50 triệu đồng/m2 có kết quả giao dịch tốt nhất, chiếm tỷ trọng trên 40%. Giá bán sơ cấp tiếp tục tăng, do nguồn cung mới hầu hết được hoàn thiện và định vị ở mức tiêu chuẩn cao. Một số dự án căn hộ chung cư phân khúc trung cấp cũng tăng giá từ 3-5% do nguồn cung phân khúc này ngày càng khan hiếm.

Với thị trường thứ cấp ở Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư đã bắt đầu ổn định sau thời gian tăng trưởng nóng. Tại TP.HCM, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp đi ngang, tăng nhẹ.

Bà Miền cũng cho biết, từ cuối năm 2023, mức tăng trưởng giá bán của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đã bắt đầu tăng và vượt qua mức tăng giá của thị trường TP.HCM.

Tính đến quý II/2024, giá bán trung bình thị trường sơ cấp của căn hộ chung cư Hà Nội gần tiệm cận mức 60 triệu đồng/m2. Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá bán căn hộ thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận mức tăng vượt bậc với 58% so với kỳ gốc, hơn gấp đôi so với tỷ lệ tăng (27%) của giá bán căn hộ của thị trường TP.HCM so với kỳ gốc.