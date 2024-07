“Hết thời” dò đáy, giao dịch bất động sản tăng gấp 3, đất nền và chung cư đồng loạt tăng giá

Theo Báo cáo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý 2/2024, thị trường bất động sản đón nhận 27.335 sản phẩm, trong đó có 19.747 sản phẩm chào bán mới - gấp 3 lần quý trước, còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó. Trong tổng nguồn cung có tới hơn 60% đến từ các dự án tại khu vực miền Bắc. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, thị trường đón nhận 24.047 sản phẩm mới mở bán.

Trong quý 2/2024, lượng giao dịch thành công đạt 14.400 giao dịch, tăng hơn 2,3 lần so với quý trước là 6.200 giao dịch. Trong đó, lượng giao dịch phân khúc thấp tầng, đất nền tăng 60% so với quý trước. Các dự án căn hộ chung cư mở bán đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt, đặc biệt là các dự án tại khu vực miền Bắc. Phân khúc nhà ở xã hội ghi nhận có sự cải thiện về lượng giao dịch, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 40%. Tính chung nửa đầu năm 2024, thị trường ghi nhận 20.600 giao dịch, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2023.

Trong quý vừa qua, phân khúc căn hộ chung cư có giá trên 50 triệu đồng/m2 ghi nhận kết quả giao dịch tốt, chiếm 42%. Theo sau là phân khúc đất nền, nhà thấp tầng và căn hộ trung cấp.

Về giá bán, đối với phân khúc đất nền, với phân khúc dưới 2 tỷ đồng tại một số tỉnh miền Bắc ghi nhận mức tăng khoảng 5 - 10%. Riêng tại miền Nam giá đi ngang. Đối với nhà thấp tầng, thanh khoản tại miền Trung trở ra tiếp tục cải thiện tốt, song hiện tượng “cắt lỗ” vẫn ghi nhận. Đáng chú ý, trong quý vừa qua giá căn hộ chung cư thứ cấp tại Hà Nội đã ổn định sau thời gian tăng trưởng nóng. Tại TP.HCM giá chung cư thứ cấp đi ngang hoặc tăng nhẹ.

“Giá bán sơ cấp quý 2 tiếp tục tăng, do nguồn cung mới hầu hết được hoàn thiện và định vị ở mức tiêu chuẩn cao. Một số dự án căn hộ chung cư phân khúc trung cấp cũng tăng giá từ 3-5% do nguồn cung phân khúc này ngày càng khan hiếm. Các dự án thấp tầng, đất nền tiếp tục duy trì mức giá khá hợp lý. Giá đất nền, biệt thự/liền kề/shophouse thứ cấp phân hóa mạnh theo khu vực”, VARS nêu.

Đi vào từng địa phương, VARS cho biết, từ giữa cuối năm 2023, mức tăng trưởng giá bán của thị trường căn hộ Hà Nội đã bắt đầu tăng và vượt qua mức tăng giá của thị trường TP. HCM. Tính đến quý 2/2024, giá bán trung bình thị trường sơ cấp của TP. Hà Nội gần tiệm cận mức 60 triệu đồng/m2. Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá bán căn hộ thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận mức tăng vượt bậc với 58% so với kỳ gốc, hơn gấp đôi so với tỷ lệ tăng (27%) của giá bán căn hộ của thị trường TP HCM so với kỳ gốc. Tại Đà Nẵng, căn hộ chung cư ghi nhận tăng trưởng về giá đạt 45%, cao hơn mức tăng trưởng của TP.HCM nhưng thấp hơn Hà Nội.