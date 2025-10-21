Thí sinh sắp dự thi công chức phải lưu ý những quy định mới này

Nội quy quy định cụ thể trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của thí sinh trong suốt quá trình dự thi, siết chặt kỷ luật phòng thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Theo nội quy mới, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Nếu đến muộn, chỉ được phép dự thi khi trễ không quá 5 phút với bài thi có thời lượng 30 phút hoặc không quá 10 phút đối với bài thi dài từ 60 phút trở lên; các trường hợp khác do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

Thí sinh phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, xuất trình thẻ căn cước công dân (bao gồm trên ứng dụng VNeID) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ có ảnh, còn giá trị sử dụng. Việc ngồi đúng vị trí, tuân thủ hướng dẫn của giám thị và giữ trật tự trong phòng thi là bắt buộc.

Cái nào được mang vào phòng thi?

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút, thước kẻ, nước uống trong chai trong suốt, các tài liệu được phép sử dụng theo từng bài thi và thuốc cá nhân (nếu có bệnh án). Nghiêm cấm mang tài liệu, thiết bị, đồ uống có cồn hoặc chất kích thích vào khu vực thi.

Trong quá trình thi, không được trao đổi, nhìn bài, sao chép hoặc truyền tải thông tin ra ngoài phòng thi. Mọi hành vi gian lận hoặc can thiệp vào hệ thống máy tính đều bị xử lý nghiêm. Đối với bài thi trên giấy, thí sinh phải viết bằng mực xanh hoặc đen, không ký tên, không để lại ký hiệu riêng trên bài làm.

Thí sinh không được ra khỏi phòng thi nếu thời gian làm bài dưới 60 phút. Với bài thi dài hơn, chỉ được ra ngoài sau khi đã làm ít nhất 2/3 thời gian. Trường hợp cần ra ngoài vì lý do cá nhân phải được giám thị đồng ý và nộp lại đề thi, giấy nháp trước khi rời phòng thi.

Khi hết giờ, thí sinh phải dừng làm bài, nộp bài và ký xác nhận vào danh sách nộp bài hoặc kết quả thi. Nếu không ký xác nhận, bài thi sẽ bị tính 0 điểm; tương tự, nếu phát hiện ký thay người khác, cả 2 thí sinh đều bị hủy kết quả thi.

Riêng với thi trên máy vi tính, nếu gặp sự cố kỹ thuật, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để lập biên bản. Bài thi có thể được làm lại trong ngày hoặc buổi thi kế tiếp do Hội đồng quyết định. Thí sinh cũng có quyền phản ánh các hành vi vi phạm nội quy, quy chế thi với người có thẩm quyền.

Nội quy mới được Bộ Nội vụ kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, kỷ cương và phòng ngừa tiêu cực trong thi tuyển công chức, góp phần lựa chọn được đội ngũ công chức có năng lực, đạo đức và trách nhiệm cao.