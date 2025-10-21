2 vụ việc gần đây khiến tôi thực sự mong môn học này được dạy nhiều hơn ở trường học, dạy từ bậc Mầm non!

Là một phụ huynh, tôi thật sự day dứt khi liên tiếp đọc những vụ việc đau lòng xảy ra gần đây: Một nam sinh lớp 12 ở Thanh Hoá bị đâm sau xô xát nhỏ, và trước đó là vụ nhân viên 1 quán nướng ở Hà Nội "cho khách ăn rác, nước bọt". Cả hai đều bắt đầu từ những va chạm rất nhỏ, nhưng lại kết thúc bằng những tổn thương quá lớn.

Nhiều người đổ lỗi cho xã hội, cho bạo lực học đường, cho mạng xã hội khiến giới trẻ dễ kích động. Nhưng sâu xa hơn, tôi nghĩ, đó là vì chúng ta chưa thực sự dạy con cách quản lý cảm xúc của mình.

Giáo dục cảm xúc không phải là chuyện " đến tuổi rồi sẽ biết "

Một đứa trẻ không thể tự nhiên biết kiềm chế, biết lùi lại khi giận, hay biết nói ra cảm xúc một cách đúng mực nếu chưa từng được hướng dẫn. Nhiều cha mẹ trong chúng ta vẫn quen dạy con phải học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép… nhưng lại hiếm khi dạy con cách đối diện với cảm xúc tiêu cực, cách nói "con đang buồn", "con đang tức giận" mà không làm tổn thương ai.

Trong trường học, kỹ năng sống thường được lồng ghép vào vài tiết sinh hoạt hoặc ngoại khóa, nhưng thường mang tính hình thức, lý thuyết, không chạm được đến cảm xúc thật của học sinh. Trong khi đó, những bài học về cảm xúc lẽ ra phải được dạy như Toán, như Văn, đều đặn, thực tế, và gần gũi.

Vụ việc ở quán nước khiến nhiều người sốc vì cách hành xử của nhân viên

Cần đưa kỹ năng quản lý cảm xúc vào dạy từ sớm, bài bản và thường xuyên hơn

Tôi nghĩ, đã đến lúc việc dạy trẻ quản lý cảm xúc không nên chỉ dừng ở những giờ "sinh hoạt chủ điểm" nhạt nhòa. Ở bậc mầm non, có thể bắt đầu từ việc giúp trẻ gọi tên cảm xúc của mình: buồn, vui, giận, sợ. Lên tiểu học, học cách diễn đạt, chia sẻ, nhận biết cảm xúc của người khác. Còn ở cấp trung học, có thể hướng dẫn các em giải tỏa căng thẳng, kiềm chế bốc đồng, học cách đối thoại thay vì xung đột.

Nếu trường học và gia đình cùng phối hợp, coi việc dạy cảm xúc là nền tảng của nhân cách chứ không phải là "môn phụ", tôi tin chúng ta sẽ thấy ít hơn những vụ việc đau lòng.

Vụ việc ở Thanh Hoá để lại hậu quả quá đau lòng...

Một bạn trẻ biết cách bình tĩnh trước va chạm nhỏ, biết lùi lại một bước, có thể đã cứu chính mình và người khác khỏi bi kịch. Và nhìn rộng ra, việc dạy con quản lý cảm xúc không chỉ để tránh những vụ việc đau lòng, mà còn giúp con biết sống tử tế và kiên cường hơn trong cuộc đời. Khi biết nhận diện và làm chủ cảm xúc, trẻ sẽ không bị cuốn theo những cơn giận nhất thời, không để sự tổn thương biến thành bạo lực, và cũng không dễ gục ngã trước áp lực.

Bởi suy cho cùng, một xã hội an toàn và nhân ái bắt đầu từ những con người biết bình tĩnh trước cảm xúc của chính mình.