"Thí sinh nước ngoài có được xét tuyển đại học công bằng như thí sinh Việt Nam không?" - Giải đáp của Tiến sĩ từ Đại học top 1 Việt Nam

Trong những năm gần đây, giáo dục đại học Việt Nam đang ngày càng mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế. Nhiều trường đại học đã triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình liên kết với các trường nước ngoài hoặc xây dựng chương trình dành riêng cho sinh viên quốc tế. Sự thay đổi này khiến Việt Nam dần trở thành điểm đến học tập được nhiều sinh viên nước ngoài quan tâm, bên cạnh các thí sinh trong nước.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội hôm 8/3 vừa qua, khu vực tư vấn của các trường có chương trình đào tạo quốc tế thu hút khá đông học sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin. Đáng chú ý, trong số người tham gia tư vấn có cả những thí sinh mang quốc tịch nước ngoài hoặc đã theo học chương trình phổ thông quốc tế, đang cân nhắc nộp hồ sơ vào các trường đại học tại Việt Nam. Từ thực tế này, một thí sinh đã đặt ra câu hỏi khá trực tiếp tại phiên tư vấn: “Thí sinh nước ngoài khi đăng ký vào các trường đại học ở Việt Nam có được xét tuyển công bằng như thí sinh Việt Nam hay không?”.

Sinh viên nước ngoài tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Giải đáp thắc mắc này, TS. Hoàng Chí Hiếu, Phó Ban Đào tạo & công tác sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thí sinh mang quốc tịch nước ngoài khi đăng ký xét tuyển đại học tại Việt Nam hoàn toàn được xét tuyển bình đẳng, tuân thủ các quy định chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo ông Hiếu, hiện nay nhiều cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam đã chủ động mở rộng các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài hoặc chương trình hợp tác quốc tế nhằm thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia đến học tập. Việc này không chỉ giúp nâng cao tính quốc tế trong môi trường đào tạo mà còn tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi và làm việc trong môi trường đa văn hóa ngay tại giảng đường.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống hiện có 12 trường thành viên và trong mùa tuyển sinh năm 2026 dự kiến tuyển sinh 162 ngành và chương trình đào tạo. Trong số đó, nhiều ngành học được thiết kế với định hướng quốc tế, đặc biệt là các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc chương trình hợp tác với các trường đại học nước ngoài, thu hút sự quan tâm của không ít thí sinh quốc tế.

TS. Hoàng Chí Hiếu, Phó Ban Đào tạo & công tác sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đối với thí sinh nước ngoài, ngoài các phương thức xét tuyển tương tự như thí sinh Việt Nam, một số trường đại học còn cho phép sử dụng các chứng chỉ quốc tế như SAT để quy đổi khi xét tuyển. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đào tạo cũng áp dụng phương thức phỏng vấn kết hợp nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập, khả năng ngoại ngữ và sự phù hợp của thí sinh với chương trình đào tạo.

Một số đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như Trường Đại học Việt - Nhật, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội hay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đều xây dựng những phương thức tuyển sinh tương đối linh hoạt. Nhờ đó, thí sinh quốc tế có thể lựa chọn hình thức xét tuyển phù hợp với hồ sơ học tập và chứng chỉ mà mình đang sở hữu. Các chuyên gia cũng khuyến nghị thí sinh nước ngoài hoặc thí sinh học chương trình quốc tế nên chủ động liên hệ trực tiếp với từng trường để được tư vấn cụ thể về điều kiện đầu vào, hồ sơ cần chuẩn bị cũng như quy trình xét tuyển.

Chia sẻ thêm tại phiên tư vấn, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện cho phép thí sinh đang học tập ở nước ngoài hoặc thí sinh Việt Nam theo học chương trình phổ thông bằng tiếng nước ngoài được đăng ký xét tuyển vào các trường đại học trong nước theo những phương thức được quy định trong đề án tuyển sinh của từng trường.

Trong bối cảnh các trường đại học Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa, việc thu hút sinh viên nước ngoài không chỉ giúp đa dạng hóa môi trường học thuật mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường trao đổi học thuật và nâng vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Vì vậy, với những thí sinh quốc tế đang cân nhắc học tập tại Việt Nam, cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học vẫn rộng mở. Miễn là đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chí tuyển sinh theo đề án của từng trường, thí sinh dù mang quốc tịch nào đều có thể được xét tuyển và học tập trong môi trường đại học tại Việt Nam một cách công bằng.

Tổng hợp