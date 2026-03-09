Từ giữa năm 2026, chính thức xóa sổ một hình thức thi IELTS trên toàn cầu

Theo thông báo đăng trên trang chính thức của hệ thống IELTS, từ giữa năm 2026, hình thức thi trên giấy sẽ không còn được cung cấp. Thông báo nêu rõ: "Từ giữa năm 2026, IELTS sẽ không còn cung cấp bài thi trên giấy; tất cả các bài thi IELTS sẽ được tổ chức trên máy tính".

Theo các đơn vị tổ chức, quyết định này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều thí sinh lựa chọn thi trên máy tính trong những năm gần đây. Hình thức thi này giúp rút ngắn thời gian trả kết quả, thường chỉ trong khoảng một đến hai ngày, đồng thời cho phép tổ chức nhiều ngày thi hơn và tạo sự linh hoạt cho người dự thi khi đăng ký.

IELTS sẽ không còn cung cấp bài thi trên giấy

Tuy nhiên, IELTS cũng ghi nhận một số thí sinh vẫn ưng viết tay câu trả lời. Vì thế, tại một số nước nhất định, tổ chức này cho phép thí sinh đăng ký thi kỹ năng Viết trên giấy (Writing on Paper), trong khi các phần thi khác vẫn sẽ thực hiện trên máy tính. Theo IELTS, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi thi viết trên giấy và viết trên máy tính, thí sinh đều nhận kết quả tương đương nhau cả về điểm tổng và điểm thành phần.

"Nghiên cứu còn cho thấy việc viết tay mang lại trải nghiệm thân thiện hơn cho thí sinh, giúp tăng sự tự tin song vẫn đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của kết quả", thông báo có đoạn. IELTS nói thêm thí sinh vẫn có thể chọn OSR nếu đăng ký thi kỹ năng Viết trên giấy, tuy nhiên các bạn phải tiếp tục làm bài thi giấy chứ không được chuyển sang gõ máy tính.

IELTS cũng nhấn mạnh kết quả các bài thi IELTS trên giấy trước khi dừng tổ chức sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có giá trị tới hết thời hạn 2 năm theo quy định. Việc chuyển hoàn toàn sang thi trên máy tính cũng không ảnh hưởng đến cấu trúc bài thi hay cách các đơn vị diễn giải kết quả thi. "IELTS vẫn duy trì tiêu chuẩn toàn cầu về kiểm tra trình độ tiếng Anh với chất lượng, tính hợp lệ, bảo mật và sự công nhận như hiện nay", tổ chức này khẳng định.

"Để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ hiện tại, bao gồm chữ in lớn, chữ nổi Braille, hỗ trợ người khiếm thính (đọc khẩu hình), OSR với các thí sinh có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt (Access Arrangements)", tổ chức này nói thêm.

Dù thông báo nêu mốc từ giữa năm 2026 ("from mid-2026"), IELTS không đưa ra một ngày áp dụng chung cho toàn cầu. Theo các tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Anh, thời điểm triển khai cụ thể có thể khác nhau tùy từng thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể dừng tổ chức thi IELTS trên giấy vào những thời điểm khác nhau trong năm 2026, tùy theo kế hoạch triển khai của các trung tâm khảo thí.

Theo Thanh Niên thống kê, tính đến nay đã có ít nhất 27 quốc gia, vùng lãnh thổ thông báo hoặc chính thức dừng thi IELTS trên giấy, gồm: Algeria, Campuchia, Canada, Bahrain, Bangladesh, Ba Lan, Brunei, Đài Loan, Ghana, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Lào, Li Băng, Libya, Malaysia, Mauritius, Mông Cổ, Nigeria, Palestine, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, Togo, Tunisia, Uzbekistan.

Tại Việt Nam, hình thức thi IELTS trên giấy đã được dừng từ 29/3/2025, theo thông báo của các đơn vị tổ chức kỳ thi.

Nhìn chung, thí sinh tại Việt Nam hiện nay đã quen với hình thức thi trên máy tính trước khi xu hướng này được triển khai rộng rãi trên toàn cầu.

Ra đời từ năm 1989, IELTS hiện là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm có hàng triệu thí sinh tham gia kỳ thi này nhằm phục vụ mục tiêu học tập, làm việc hoặc định cư tại nhiều quốc gia.