Sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH khai phá hướng đi nghề nghiệp cùng CEO MaivenPoint

Chương trình được thiết kế như một hoạt động huấn luyện chuyên sâu gắn với nhu cầu doanh nghiệp, giúp các bạn trẻ tiếp cận trực tiếp quy trình tuyển dụng và tiêu chuẩn nhân sự trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế, sinh viên còn được góp ý CV, hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn theo chuẩn quốc tế và tham gia phỏng vấn tuyển thực tập trực tiếp với doanh nghiệp ngay tại chương trình.

Chương trình mang đến nhiều thông tin về kỹ năng và lộ trình nghề nghiệp cho sinh viên Công nghệ thông tin

Một điểm nhấn ấn tượng là những chia sẻ của bà Zoe Shang - CEO MaivenPoint về môi trường làm việc, cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến dành cho nhân sự công nghệ, đặc biệt là chương trình tuyển dụng và đào tạo công nghệ chuyên sâu kéo dài 3 tháng tại MaivenPoint. Lộ trình đào tạo bắt đầu tại Việt Nam và mở ra cơ hội chuyển tiếp làm việc tại Singapore, tạo điều kiện để sinh viên cọ xát trong môi trường công nghiệp toàn cầu và trực tiếp trải nghiệm quy trình vận hành tại các trung tâm công nghệ quốc tế.

Cùng với việc giới thiệu cơ hội đào tạo và làm việc tại doanh nghiệp, chương trình còn mở ra góc nhìn rõ nét về các vị trí nghề nghiệp "hot" trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ở mảng Business Analyst (BA), cô Katy Kong - Head of Business Analyst giúp sinh viên hình dung rõ vai trò của BA như một "cầu nối" giữa nhu cầu kinh doanh và giải pháp công nghệ. Diễn giả phân tích các yêu cầu phổ biến của doanh nghiệp đối với vị trí này như tư duy phân tích dữ liệu, khả năng giao tiếp với các bên liên quan, quản lý yêu cầu và xây dựng giải pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Diễn giả Katy Kong chia sẻ về vai trò và kỹ năng cần thiết của một Business Analyst

Với lĩnh vực Software Engineering, anh Harry Li - General Manager AvePoint Việt Nam mang đến góc nhìn thực tế về quá trình phát triển sản phẩm công nghệ, từ việc chuyển hóa ý tưởng thành hệ thống phần mềm hoàn chinh, đến những năng lực cốt lõi mà kỹ sư phần mềm cần trang bị như tư duy logic, lập trình và làm việc nhóm.

Sinh viên Công nghệ thông tin tiếp cận thông tin về kỹ năng và lộ trình nghề nghiệp

Đặc biệt, câu chuyện của anh Lê Sĩ Lắc (Vesper) - Nhân viên MaiventPoint Singapore đã cung cấp những góc nhìn thực tế về tiềm năng phát triển mạnh mẽ của mảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, giúp các bạn trẻ nhận diện rõ xu hướng hiện tại, tiềm năng phát triển của ngành cũng như năng lực chuyên môn cần bồi đắp để tham gia vào thị trường công nghệ thế giới.

Sinh viên tham gia phỏng vấn chương trình đào tạo công nghệ tại MaivenPoint

Tiếp nối các phiên chia sẻ, sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH trực tiếp tham gia vòng phỏng vấn tuyển dụng cùng đại diện doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các bạn trẻ chinh phục suất tham gia chương trình đào tạo công nghệ chuyên sâu kéo dài 3 tháng tại MaivenPoint. Những ứng viên phù hợp sẽ được tham gia lộ trình đào tạo chuyên nghiệp và mở ra cơ hội khởi đầu hành trình làm việc trong môi trường công nghệ quốc tế.