Thì ra Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon liên tục “phát đường” lộ liễu mà chẳng ai để ý: Đến ngay cả Song Hye Kyo còn phải rén

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hiện là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khắp châu Á. Kể từ sau khi công khai mối quan hệ, "nhất cử nhất động" của 2 ngôi sao The Glory đều được công chúng dõi theo. Và ngay cả những hình ảnh cặp đôi xuất hiện bên nhau trong quá khứ cũng gây chú ý trở lại, nhận về lượt tương tác khổng lồ.

Chỉ trong buổi chiều 2/4, có tới 2 khoảnh khắc của Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon khiến cộng đồng mạng phát sốt, chia sẻ rần rần. Khi xem những hình ảnh này, công chúng mới chợt nhận ra cặp đôi The Glory đã "phát đường" lộ liễu từ lâu, nhưng lúc trước chẳng ai để ý tới loạt khoảnh khắc đáng giá này. Chưa hết, 1 động thái từ Song Hye Kyo được cho là có liên quan tới Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon đã khiến dân tình dậy sóng.

Phản ứng của Lee Do Hyun khi xem cảnh Song Hye Kyo đánh Lim Ji Yeon

Dispatch cho hay cặp đôi The Glory nhiều lần được bắt gặp hẹn hò trong suốt 4 tháng qua, nên công chúng tin chắc "nữ hoàng cảnh nóng" và mỹ nam họ Lee đã là 1 đôi vào đầu năm nay.

Trong hoạt động quảng bá cho The Glory hồi tháng 1 năm nay, ê-kíp đã cùng nhau xem lại những phân cảnh đắt giá của phim. Khi xem lại cảnh Song Hye Kyo tát Lim Ji Yeon trên phim, Lee Do Hyun đã không giấu nổi vẻ hoảng hốt, vội quay sang hỏi ngay đàn chị họ Song: "Chị đã đánh chị ấy thật ạ?". Từ nét mặt của mỹ nam sinh năm 1995, không khó để nhận ra vẻ lo lắng của anh dành cho bạn gái.

Trước dáng vẻ hốt hoảng của đàn em, Song Hye Kyo vội trấn an anh: "Chị không có nha. Chị mà đánh thật thì chắc gặp rắc rối to rồi". Thì ra nữ thần Hậu Duệ Mặt Trời chỉ đang diễn, nhưng hình ảnh trên phim lại chân thật tới mức khiến bạn trai Lim Ji Yeon không giấu nổi vẻ giật mình.

Lee Do Hyun tỏ ra vô cùng lo lắng khi xem hình ảnh bạn gái bị đánh trên phim. Và Song Hye Kyo phải vội trấn an nam thần sinh năm 1995

Nam thần họ Lee liên tục thốt lên "Đáng sợ quá" khi nghe Lim Ji Yeon kể về cảnh ẩu đả của cô và Song Hye Kyo ở trên phim

Động thái từ Song Hye Kyo cho thấy cô đã biết về mối quan hệ của Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon ngay từ thời điểm đó, nên cô phải vội vã lên tiếng thanh minh để đàn em được yên lòng.



Cách Lee Do Hyun truyền lửa cho bạn gái

Cũng trong hoạt động tuyên truyền phim hồi đầu năm nay, 1 hành động của Lee Do Hyun dành cho bạn gái đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ netizen. Khi các thành viên trong ê-kíp đang tán dương, khen ngợi lẫn nhau, nam thần họ Lee bất ngờ quay sang khích lệ, động viên bạn gái. Lim Ji Yeon cũng chính là người duy nhất trong ê-kíp được Lee Do Hyun cổ vũ, thể hiện sự quan tâm tại thời điểm đó. Và bạn gái anh cũng hưởng ứng lại bằng nụ cười rạng rỡ và 1 hành động thể hiện sự quyết tâm.

Lee Do Hyun công khai thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái trong sự kiện. Nhìn hình ảnh này, công chúng còn tưởng cặp đôi đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng họ

Nguồn: Kbizoom, Sports Chosun