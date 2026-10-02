Thi hành lệnh bắt tạm giam ông chủ Dwatch Trần Trung Du SN 1997

Công an phát hiện nhiều đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Hermès, Richard Mille, Rolex, Cartier, VCA, Louis Vuitton, Omega, Hublot… khi kiểm tra Dwatch.

Ngày 2/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết trên báo SGGP rằng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Du 29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dwatch, để điều tra, làm rõ về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Công ty Dwatch có trụ sở đặt tại số 200–200A đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thị trường thương mại điện tử, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện một cơ sở có dấu hiệu phân phối quy mô lớn các loại đồng hồ đeo tay cùng trang sức cao cấp (bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn...) mang dấu hiệu sao chép, giả mạo các thương hiệu danh tiếng quốc tế.

Chân dung đối tượng Du. Ảnh: SGGP

Phòng PC03 đã chủ trì, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) bất ngờ kiểm tra hành chính trụ sở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dwatch.

Tại thời điểm kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ số lượng lớn đồng hồ đeo tay cùng phụ kiện trang sức hoàn toàn mới, chưa qua sử dụng. Toàn bộ số hàng này đều vi phạm nghiêm trọng quy định về ghi nhãn hàng hóa, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp và có dấu hiệu xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu công nghiệp đối với các thương hiệu xa xỉ toàn cầu đang được bảo hộ tại Việt Nam, bao gồm: Rolex, Richard Mille, Cartier, Hublot, Omega, Hermès, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels (VCA)...

Ước tính theo mức giá niêm yết bán lẻ ra thị trường, tổng giá trị lô hàng vi phạm bị niêm phong vượt mức 2,5 tỷ đồng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cho biết khi làm việc với cơ quan điều tra, bị can Trần Trung Du bước đầu khai nhận đã đứng ra thành lập Công ty Dwatch từ tháng 1/2025. Dù nhận thức rõ các thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp quốc tế nói trên đã được đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Việt Nam, Du vẫn cố tình nhập các nguồn hàng nhái trôi nổi.

Sau đó, bị can tổ chức chụp ảnh, biên tập nội dung và công khai đăng tải hình ảnh sản phẩm lên hệ thống website bán hàng, trang fanpage Facebook và các tài khoản Zalo của công ty để tiếp cận khách hàng, chào bán trên phạm vi toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp nguồn hàng cũng như những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.