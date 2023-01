Theo chuyên gia, cha mẹ nuôi dạy được những đứa trẻ kiên cường, thông minh về mặt xã hội luôn làm 4 điều này khi trẻ gặp khó khăn

Tất cả chúng ta đều muốn nuôi dạy ra những đứa trẻ kiên cường, tự tin và thông minh về mặt xã hội. Là một nhà tâm lý học chuyên về sự phát triển của thanh thiếu niên, Roni Cohen-Sandler nhận thấy rằng điều quan trọng là cha mẹ phải mang đến sự yên tâm cho con ngay từ khi còn nhỏ.

Tiến sĩ Roni Cohen-Sandler là nhà tâm lý học lâm sàng, tác giả và diễn giả chuyên về mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Cô ấy cũng là tác giả của cuốn sách. "Anything But My Phone, Mom!". Các chia sẻ của Roni đã được in trên nhiều tờ báo lớn bao gồm The New York Times, Newsweek, Marie Claire và Teen Vogue.