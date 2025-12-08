Thêm trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện nhắm đến người mua hàng online

Theo báo Quân đội nhân dân, một chiêu trò lừa đảo tinh vi đang nở rộ nhắm đến người mua hàng online. Các đối tượng xấu không chỉ mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử mà còn lợi dụng lòng trắc ẩn và sự hám lợi của người dân để giăng bẫy thông qua chiêu bài "tăng doanh số bán hàng" kèm hứa hẹn trả hoa hồng hậu hĩnh.

Quy trình lừa đảo của nhóm tội phạm này thường được vận hành qua ba bước chặt chẽ, đánh vào tâm lý muốn mua hàng giá rẻ và kiếm tiền nhanh của nạn nhân. Đầu tiên, chúng tung ra các quảng cáo bán sản phẩm giá trị cao như xe đạp điện, đồ gia dụng với mức giá "rẻ như cho".

Điển hình như trường hợp của chị Nguyễn Thu Thảo (Hà Nội), kẻ gian đã chào bán một chiếc xe đạp điện chỉ với giá 296.000 đồng. Để xóa tan nghi ngờ của khách hàng về mức giá phi lý này, các đối tượng đã viện ra lý do đầy tính nhân văn là chương trình "tài trợ bà con khắc phục hậu quả bão lũ". Đây chính là "mồi câu" khiến nạn nhân mất cảnh giác, tin rằng mình đang được hưởng chính sách hỗ trợ đặc biệt từ doanh nghiệp.

Tin nhắn lừa đảo dụ dỗ nạn nhân

Sau khi "cá đã cắn câu", thay vì tiến hành giao dịch mua bán thông thường, kẻ gian sẽ dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các hội nhóm kín trên Facebook hoặc Telegram với danh nghĩa để cập nhật khuyến mãi và nhận quà tặng miễn phí. Tại đây, kịch bản chuyển sang giai đoạn nguy hiểm nhất: dụ dỗ làm nhiệm vụ.

Các đối tượng yêu cầu người tham gia phải thực hiện thao tác "tạo đơn hàng ảo" để hỗ trợ doanh số cho công ty. Chúng đưa ra cam kết hấp dẫn rằng chỉ cần chuyển trước một khoản tiền nhỏ (ví dụ 300.000 đồng), nạn nhân sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền gốc kèm theo khoản hoa hồng từ 90.000 đồng chỉ sau vài phút. Để tạo niềm tin tuyệt đối, chúng liên tục khẳng định đây không phải là hình thức đặt cọc hay thanh toán trước mà chỉ là dòng tiền luân chuyển để hệ thống ghi nhận doanh số.

Tuy nhiên, đây thực chất là cái bẫy "thả con săn sắt, bắt con cá rô". Với những đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ, kẻ lừa đảo có thể sẽ hoàn tiền sòng phẳng để làm mờ mắt nạn nhân. Nhưng khi số tiền chuyển khoản tăng lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng, chúng sẽ viện đủ lý do như lỗi hệ thống, sai cú pháp chuyển khoản để yêu cầu nạp thêm tiền "khắc phục", sau đó chiếm đoạt toàn bộ và cắt đứt liên lạc. Rất may mắn trong trường hợp của chị Thảo, nhờ sự cảnh giác khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường về quy trình thanh toán lòng vòng, chị đã kịp thời dừng lại trước khi sập bẫy.

Trước diễn biến phức tạp của loại hình tội phạm này, cơ quan chức năng và đại diện các sàn thương mại điện tử uy tín đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo. Người dân cần tuyệt đối không tham gia các lời mời gọi "làm nhiệm vụ", "tạo đơn hàng ảo" hay bất kỳ mô hình "hoàn tiền - nhận thưởng" nào yêu cầu chuyển khoản trước. Các sàn thương mại điện tử chính thống khẳng định không bao giờ có chủ trương yêu cầu khách hàng ứng tiền để tạo doanh số ảo hay trả hoa hồng theo hình thức chuyển khoản cá nhân. Việc chủ động kiểm chứng nguồn tin và giữ "cái đầu lạnh" trước những món hời vô lý là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ tài sản trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng biến tướng khôn lường.