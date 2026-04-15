Thêm tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là đang chuẩn bị một bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế trên thị trường smartphone cao cấp, đó là giữ nguyên mức giá cho dòng iPhone 18 Pro, trong bối cảnh nhiều đối thủ liên tục tăng giá sản phẩm.

Tuy nhiên, động thái này có thể đi kèm sự đánh đổi giảm số lượng tùy chọn dành cho người mua.

Theo các nguồn tin rò rỉ gần đây, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ chỉ được phát hành với ba phiên bản màu sắc, bao gồm xám đậm, đỏ đậm và trắng bạc. Việc cắt giảm tùy chọn được cho là nhằm kiểm soát chi phí sản xuất, trong bối cảnh giá linh kiện, đặc biệt là DRAM, đang tăng cao.

Các thông tin cho rằng iPhone 18 Pro của năm nay của Apple sẽ có tuỳ chọn màu đỏ mới. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, Apple được cho là không nhận được ưu đãi về giá khi mua DRAM, mà thay vào đó chấp nhận đặt hàng số lượng lớn để đảm bảo nguồn cung, thậm chí gián tiếp gây áp lực lên các đối thủ. Chiến lược này có thể khiến biên lợi nhuận bị ảnh hưởng, nhưng đổi lại giúp Apple duy trì giá bán ổn định, yếu tố then chốt trong việc thu hút người dùng.

Giới phân tích nhận định, nếu thành công, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn của Apple trong năm 2026, khi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá bán. Thậm chí, không loại trừ khả năng một bộ phận người dùng Android sẽ chuyển sang iOS nếu các hãng khác tiếp tục tăng giá.

Chuyên gia Ming-Chi Kuo trước đó cũng cho rằng Apple nên chủ động hấp thụ chi phí DRAM để tận dụng biến động thị trường. Với việc mảng dịch vụ đang mang lại nguồn doanh thu hàng tỷ USD, Apple được đánh giá có đủ khả năng để thực hiện chiến lược này.

Dù vậy, việc giới hạn màu sắc có thể khiến một số người dùng cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt là những ai quen với việc lựa chọn đa dạng về thiết kế. Tuy nhiên, nếu đổi lại là mức giá không đổi cho một dòng flagship, đây có thể vẫn là một sự đánh đổi chấp nhận được đối với nhiều khách hàng.

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, năm 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một năm bùng nổ của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.

Tham khảo WCCFTECH