Thêm thủ đoạn lừa đảo mới nhắm đến người chạy xe, shipper

Thời gian gần đây, lợi dụng việc các hệ thống camera AI giám sát giao thông được triển khai rộng rãi, nhiều đối tượng tội phạm công nghệ cao đã dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi, nhắm trực tiếp đến người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế công nghệ và shipper.

Theo ghi nhận, các đối tượng sử dụng tin nhắn SMS hoặc thông báo qua mạng xã hội để gửi tới người dân nội dung cho rằng phương tiện đã vi phạm luật giao thông và bị ghi nhận “phạt nguội” thông qua hệ thống camera AI. Tin nhắn thường đính kèm đường link, yêu cầu người nhận truy cập để tra cứu lỗi vi phạm hoặc thực hiện nộp phạt trực tuyến.

Một tin nhắn có nội dung mạo danh thông báo vi phạm giao thông qua hệ thống camera AI thời gian gần đây đã được gửi đến nhiều người dân, kèm theo đường dẫn dẫn tới website giả mạo nhằm phục vụ mục đích lừa đảo.

Khi nạn nhân nhấp vào các đường link này, thiết bị sẽ bị chuyển hướng đến những website giả mạo, có giao diện được thiết kế tương tự cổng thông tin của cơ quan công an hoặc cổng dịch vụ công. Trên đó, các đối tượng hiển thị thông tin vi phạm được dựng sẵn nhằm gây hoang mang, tạo áp lực tâm lý để người dân nhanh chóng làm theo hướng dẫn.

Để hoàn tất việc “nộp phạt”, các website giả mạo yêu cầu người dùng liên kết tài khoản ngân hàng, nhập thông tin thẻ và cung cấp mã OTP. Ngay sau khi có được các dữ liệu này, kẻ gian lập tức chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện giao dịch chuyển tiền, rút sạch số dư của nạn nhân.

Cơ quan chức năng và các chuyên gia an ninh mạng khẳng định, cơ quan nhà nước không gửi đường link tra cứu hay yêu cầu nộp phạt giao thông qua tin nhắn, mạng xã hội; đồng thời tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân qua điện thoại hay SMS.

Để tra cứu thông tin phạt nguội một cách chính xác và an toàn, người dân được khuyến cáo sử dụng các kênh chính thống. Trong đó, ứng dụng VNeTraffic cho phép người dùng nhập biển số xe và nhận kết quả trực tiếp từ hệ thống dữ liệu chính thức, giúp kiểm tra nhanh chóng, hạn chế rủi ro bị lừa đảo.