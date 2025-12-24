"Siêu điện thoại mini" phá giá thị trường: Chỉ 13 triệu, chip cực mạnh Snapdragon 8 Gen 5, pin 6.500 mAh

Vivo S50 series ra mắt cấu hình khủng

Vivo tiếp tục mang chiến lược phổ cập phần cứng flagship xuống thiết bị tầm trung với sự ra mắt của Vivo S50 series, bao gồm hai phiên bản chủ đạo: Vivo S50 và Vivo S50 Pro mini.

Hãng mang con chip mạnh nhất, công nghệ pin tiên tiến và hệ thống camera tele tiềm vọng vốn chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp xuống một mức giá mà đại đa số người dùng có thể tiếp cận được.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này chính là biến thể "Pro mini". Trong khi xu hướng smartphone ngày càng to ra, Vivo đi ngược dòng khi tung ra một thiết bị nhỏ gọn với màn hình 6.31 inch nhưng lại mang trong mình sức mạnh nổi bật.

Đây được coi là đòn đánh nhắm vào phân khúc nhỏ gọn mà iPhone 16 hay Xiaomi 15 đang nắm giữ.

Vivo S50 Pro mini.

Việc trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 cho Vivo S50 Pro mini là một quyết định gây bất ngờ. Vào thời điểm tháng 12/2025, Snapdragon 8 Gen 5 là đỉnh cao của công nghệ bán dẫn di động, đại diện cho thế hệ chip 3nm tiên tiến nhất.

Theo các dữ liệu rò rỉ từ Geekbench và AnTuTu, Vivo S50 Pro mini đạt điểm số AnTuTu lên tới khoảng 3 triệu điểm. Để so sánh, các flagship sử dụng Snapdragon 8 Gen 3 của năm 2024 chỉ đạt trung bình 2.1 - 2.2 triệu điểm.

Một chi tiết thú vị được phát hiện qua các bản benchmark là S50 Pro mini dường như sử dụng GPU Adreno 829, một phiên bản được tinh chỉnh nhẹ so với Adreno 840 trên dòng Snapdragon 8 Elite cao cấp nhất.

Tuy nhiên, sự chênh lệch này là không đáng kể trong trải nghiệm thực tế. Với sức mạnh đồ họa này, S50 Pro mini có thể vận hành các tựa game AAA như Wuthering Waves hay Genshin Impact ở mức thiết lập đồ họa cao nhất, duy trì 60 FPS ổn định mà không gặp hiện tượng nghẽn cổ chai.

Điều này biến S50 Pro mini trở thành chiếc điện thoại nhỏ gọn mạnh mẽ nhất thế giới Android vào thời điểm ra mắt, xóa định kiến "máy nhỏ thì yếu".

Phiên bản tiêu chuẩn Vivo S50 lựa chọn con chip Snapdragon 8s Gen 3. Đây là một lựa chọn chiến lược của Vivo để tối ưu hóa chi phí mà không hy sinh quá nhiều hiệu năng.

Vivo S50.

Snapdragon 8s Gen 3 không phải là bản nâng cấp của 8 Gen 3. Thực chất, nó là một phiên bản được định vị nằm giữa Snapdragon 8 Gen 2 và Snapdragon 8 Gen 3, chia sẻ cùng kiến trúc CPU Cortex-X4 hiện đại và tiến trình 4nm của TSMC như người đàn anh 8 Gen 3, nhưng được giảm xung nhịp và cắt giảm nhẹ về khả năng quay video 8K để có mức giá tốt hơn.

Với điểm số AnTuTu dao động khoảng 1.5 - 1.7 triệu điểm, Snapdragon 8s Gen 3 vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các dòng chip tầm trung như Snapdragon 7 Gen 3 hay Dimensity 8300. Tại phân khúc giá khoảng 11-12 triệu đồng, hiệu năng này là "dư thừa" cho mọi nhu cầu từ lướt web, chỉnh sửa video CapCut 4K cho đến leo rank Liên Quân Mobile, PUBG Mobile max setting.

Với tùy chọn RAM lên tới 12GB hoặc 16GB, khả năng đa nhiệm của Vivo S50 series là không cần bàn cãi. Người dùng có thể treo nhiều ứng dụng nền, chuyển đổi qua lại giữa game và ứng dụng chat mà không lo bị tải lại.

Điểm nhấn ở viên pin lớn

Vivo tiếp tục trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 6.500 mAh cho cả hai phiên bản S50 và S50 Pro mini. Điều đáng kinh ngạc là Vivo S50 Pro mini chỉ dày 8.1mm và Vivo S50 tiêu chuẩn thậm chí chỉ mỏng 7.49mm.

Với viên pin 6.500 mAh, người dùng phổ thông có thể dễ dàng đạt được 2 ngày sử dụng cho một lần sạc. Thời gian sáng màn hình (On-screen time) có thể lên tới 10-12 tiếng liên tục với các tác vụ hỗn hợp.

Cả hai máy đều hỗ trợ công suất sạc 90W. Mặc dù không phải là con số 120W hay 200W nhanh nhất thị trường, nhưng 90W là điểm cân bằng tốt giữa tốc độ và tuổi thọ pin. Người dùng có thể sạc đầy viên pin 6.500 mAh khổng lồ này chỉ trong vòng dưới 50-55 phút.

Sạc không dây 40W là tính năng "ăn tiền" của bản Pro mini. Trong phân khúc máy nhỏ gọn và cận cao cấp, sạc không dây thường bị cắt giảm để tiết kiệm chi phí và không gian linh kiện. Việc Vivo giữ lại tính năng này cho thấy họ thực sự muốn biến S50 Pro mini thành một flagship toàn diện, cạnh tranh sòng phẳng với iPhone.

Vivo luôn được biết đến với khả năng chụp ảnh chân dung trứ danh. Với S50 series, hãng tiếp tục nâng tầm trải nghiệm này bằng phần cứng cao cấp.

Điểm yếu lớn nhất của các dòng máy tầm trung và cận cao cấp trước đây là thiếu camera tele chuyên dụng, hoặc chỉ trang bị tele zoom quang 2x chất lượng thấp. Vivo S50 series đã thay đổi cuộc chơi khi trang bị camera tele tiềm vọng 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882 cho cả hai phiên bản.

Cấu trúc tiềm vọng cho phép tăng tiêu cự quang học mà không làm dày cụm camera quá mức. Với khả năng zoom quang 3x (tương đương tiêu cự 73mm), đây là tiêu cự vàng cho chụp ảnh chân dung.

Mặc dù kích thước cảm biến 1/1.95 inch không phải là lớn nhất, nhưng trong cấu trúc tele, nó đủ tốt để thu sáng và chi tiết. Kết hợp với thuật toán của Vivo, S50 series cho phép chụp chân dung xóa phông sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm – điều mà các đối thủ cùng tầm giá thường bó tay.

Vivo S50 series có mặt lưng kính được hoàn thiện nhám mờ hoặc họa tiết vân đá, giúp hạn chế bám mồ hôi và dấu vân tay. Cụm camera trên S50 Pro mini được thiết kế lại dạng "viên thuốc" nằm ngang, gợi nhớ đến thiết kế của các dòng iPhone 7 Plus hay Pixel, tạo cảm giác gọn gàng, cân đối và khác biệt so với phần còn lại của thế giới Android.

Một nâng cấp cực kỳ giá trị là khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68 và IP69. Trong khi IP68 đảm bảo máy sống sót khi ngâm nước, IP69 là chuẩn cao nhất bảo vệ máy khỏi các tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao.

Vì Vivo S50 series hiện mới chỉ ra mắt tại thị trường nội địa Trung Quốc, người dùng Việt Nam muốn sở hữu sớm sẽ phải mua qua đường xách tay. Vivo S50 (12GB/256GB) có giá quy đổi khoảng 10.5 triệu, trong khi Vivo S50 Pro mini (12GB/256GB) có giá khoảng 13.8 triệu.

Việc sở hữu một thiết bị chạy Snapdragon 8 Gen 5 với giá dưới 16 triệu đồng là điều gần như không tưởng ở thị trường chính hãng (nơi các flagship tương đương thường có giá trên 25-30 triệu).

Với cấu hình mạnh mẽ, Vivo S50 Pro mini có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong 4-5 năm tới. Với những người dùng am hiểu công nghệ, đây là món hời thực thụ vào thời điểm cuối 2025.