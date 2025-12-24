Kỹ sư bị sa thải vì đi vệ sinh một lần hết... 4 tiếng đồng hồ: Bệnh trĩ không phải là "kim bài miễn tử"

Câu chuyện dở khóc dở cười này xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và vừa được Liên đoàn Công đoàn Thượng Hải công bố. Nhân vật chính là ông Li, một kỹ sư đã gắn bó với công ty hơn 10 năm. Mối quan hệ lao động đổ vỡ khi công ty quyết định chấm dứt hợp đồng với lý do ông Li thường xuyên vắng mặt tại vị trí làm việc để... đi vệ sinh. Không phục quyết định này, ông Li đã khởi kiện đòi bồi thường số tiền khổng lồ 320.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ VNĐ).

Bằng chứng không thể chối cãi từ Camera

Tại tòa, cuộc chiến pháp lý xoay quanh định nghĩa về "nhu cầu cá nhân". Phía công ty đã tung ra bằng chứng thép là các đoạn trích xuất từ camera giám sát. Theo đó, chỉ trong vòng 30 ngày (từ tháng 4 đến tháng 5/2024), ông Li đã có 14 lần vào nhà vệ sinh với thời gian dài bất thường. Đáng kinh ngạc nhất là có lần ông đã ở trong đó suốt 4 tiếng đồng hồ.

Đại diện công ty cũng cho biết, tính chất công việc kỹ sư yêu cầu sự có mặt thường xuyên để xử lý vấn đề. Tuy nhiên, khi ông Li "biến mất" vào nhà vệ sinh, các quản lý đã nhắn tin, gọi điện nhưng ông hoàn toàn không phản hồi.

Bệnh trĩ có phải là "kim bài miễn tử"?

Để phản bác, ông Li và luật sư đã trình ra các hóa đơn mua thuốc trị bệnh trĩ và hồ sơ phẫu thuật vào đầu năm 2025. Ông lập luận rằng mình thực sự có vấn đề về sức khỏe và việc đi vệ sinh lâu là nhu cầu bắt buộc của cơ thể chứ không phải trốn việc.

Tuy nhiên, Tòa án đã bác bỏ lập luận này. Thẩm phán nhận định rằng dù ông Li có bệnh thật, nhưng thời gian ông dành cho việc đi vệ sinh (lên tới nửa ngày làm việc) đã "vượt quá xa nhu cầu thể chất thông thường". Hơn nữa, lỗi lớn của ông Li là đã không trung thực thông báo tình trạng bệnh lý với công ty hoặc xin nghỉ phép y tế theo đúng quy định trong hợp đồng lao động.

Cái kết "có hậu"

Tòa án cũng xác nhận công ty đã làm đúng quy trình khi tham vấn ý kiến công đoàn trước khi ra quyết định sa thải. Tuy nhiên, sau hai phiên xét xử căng thẳng, vụ việc đã kết thúc bằng một thỏa thuận hòa giải.

Phía công ty, dù thắng về lý, nhưng vẫn đồng ý chi trả cho ông Li một khoản trợ cấp 30.000 nhân dân tệ (khoảng 112 triệu VNĐ). Khoản tiền này được xem là sự ghi nhận cho những đóng góp của ông trong hơn một thập kỷ qua và hỗ trợ ông vượt qua khó khăn tài chính trong thời gian thất nghiệp. Đây có lẽ là bài học đắt giá cho giới văn phòng về ranh giới giữa "nhu cầu cá nhân" và kỷ luật lao động.