Thêm một tổng tài bị chê tơi tả vì khác xa nguyên tác, netizen than "ngoại hình chỉ hợp đóng vai nhà nghèo"

Bộ phim mới của Park Min Young, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, hiện đang trong quá trình tích cực quảng bá. Sau khi nhận về vô số lời khen ngợi từ khán giả bởi màn giảm cân quá xuất sắc của Park Min Young, mới đây phim lại gây ra tranh cãi khi tung ra tạo hình của nam chính Na In Woo.

Park Min Young giống nguyên tác đến tuyệt đối nhờ giảm chỉ còn 37kg

Trong phim, Na In Woo vào vai tổng tài lạnh lùng, thành đạt, người luôn yêu và đã song hành cùng nữ chính trong hành trình báo thù. Theo mô tả từ webtoon, nhân vật này vô cùng điển trai, gương mặt góc cạnh, khí chất ngời ngời, đúng chuẩn tổng tài quyền lực và cao ngạo trong truyền thuyết. Có tin đồn rằng ban đầu, vai diễn này được trao cho nam diễn viên Lee Soo Hyuk, người có độ đồng bộ tuyệt đối với nhân vật về giao diện, nhất là nét lạnh lùng. Thế nhưng hiện tại, người được công bố lại là Na In Woo.

Tổng tài trong nguyên tác

Và tạo hình của Na In Woo

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên của Na In Woo trong phim được tiết lộ, khán giả thực sự "không ưng mắt". Chỉ riêng việc Na In Woo bị "phong ấn nhan sắc" vì cặp kính bắt buộc phải có của nhân vật đã là một điểm trừ. Thêm vào đó, không ít khán giả cho rằng anh trông quá hiền, gương mặt cũng không phải kiểu góc cạnh như trong nguyên tác. Đặc biệt nhất, việc trước đây toàn đóng những vai người thường, không có xuất thân tài phiệt đặc biệt gì, thậm chí còn... nghèo khổ cũng khiến khán giả khó hình dung trông Na In Woo trong hình ảnh một tổng tài sẽ như thế nào.

Bình luận của khán giả

Nguồn ảnh: tvN