Thêm một phim cổ trang có tỷ suất người xem quá ổn: Bối cảnh xuất sắc, đáng khen nhất là nam chính

Poong, The Joseon Psychiatrist (Bác Sĩ Tâm Thần Joseon Yoo Se Poong) là bộ phim truyền hình mới lên sóng của đài tvN, lấy bối cảnh thời Joseon. Dù mới chỉ ra mắt được hai tập lại chiếu đầu tuần trên đài cáp nhưng Poong, The Joseon Psychiatrist vẫn ghi nhận những thành tích rất khả quan. Cụ thể tập 1 của phim chạm mốc rating 3,8% và tập 2 lập tức thăng hạng lên 5,1%. Con số ấn tượng này giúp Poong, The Joseon Psychiatrist trở thành phim có tỷ suất người xem cao nhất đầu tuần vừa qua dù chẳng hề quy tụ dàn diễn viên quá đình đám.



Poong, The Joseon Psychiatrist là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật Yoo Se Poong (Kim Min Jae) một danh y nổi tiếng trong triều đình, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho hoàng tộc. Biến cố xảy ra khiến Yoo Se Poong rơi vào một âm mưu và bị trục xuất khỏi triều đình, sau đó bị đày đến ngôi làng kỳ lạ Gyesu. Giai đoạn đầu, anh cảm thấy vô cùng chán nản, trống rỗng, cho đến khi tình cờ gặp cô nàng Seo Eun Woo (Kim Hyang Gi) và Gye Ji Han (Kim Sang Kyung), những con người xa lạ đã giúp anh tìm lại mục tiêu của cuộc đời mình. Không chỉ cùng nhau chữa bệnh cứu người, ba người còn giúp nhau chữa lành những tổn thương của chính họ.

Hai tập đầu của Poong, The Joseon Psychiatrist nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Bối cảnh, phục trang đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo yếu tố lịch sử, nữ chính Kim Hyang Gi tuy không phải mỹ nhân cổ trang yêu kiều xinh đẹp nhưng lại rất cuốn hút với lối diễn xuất chuyên nghiệp và phản ứng hóa học bùng nổ với các bạn diễn. Bên cạnh đó, nam chính Kim Min Jae là nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Diễn xuất linh hoạt, thể hiện được nội tâm phức tạp của nhân vật, vẻ ngoài điển trai khiến chàng diễn viên sinh năm 1996 ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.

Bình luận của khán giả: - Tui thích phim cổ trang mà bối cảnh, phục trang đúng lịch sử nên đợt rồi không thể xem được phim Hoàn Hồn của Jung So Min (dù biết đó là phim có yếu tố giả tưởng). May quá giờ có phim này giúp tui gỡ lại - Kim Min Jae là tuyệt nhất, không uổng công tui mong chờ - Kim Min Jae diễn tốt hơn tui nghĩ đó, triển vọng quá - Hai tập đầu tiên khiến tui cảm thấy đây như kiểu Dr. Romantic 1 phiên bản cổ trang với những tình huống khá giống nhau của cặp đôi chính. Hy vọng được xem nhiều hơn những cảnh phim với bối cảnh Joseon, ekip làm bối cảnh đẹp và đúng lịch sử quá - Hai tập đầu cân bằng rất tốt các khía cạnh hài hước, vui vẻ và nghiêm túc. Phim cũng khá xúc động, lúc đầu tui tưởng nó sẽ chỉ kiểu hài hước cơ - Phim hay lắm mấy bồ, cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, nói chung phần hình ảnh 10 điểm luôn

Nguồn: Mydramalist, Soompi

https://kenh14.vn/them-mot-phim-co-trang-co-ty-suat-nguoi-xem-qua-on-boi-canh-xuat-sac-dang-khen-nhat-la-nam-chinh-20220804092940723.chn