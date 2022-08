“Bạn trai mới” của nữ phụ A Busness Proposal: Mỹ nam đẹp hoàn mỹ với diễn xuất đáng gờm

Seol In Ah là mỹ nhân đình đám nửa đầu năm 2022 nhờ cơn sốt từ bộ phim A Business Proposal. Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng với nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang sang chảnh, diễn xuất ấn tượng và chuyện tình đáng yêu với nam phụ, Seol In Ah vẫn có một bước bứt phá mạnh mẽ trong nghề. Từ nữ phụ mờ nhạt trong làng phim Hàn, nhờ sức hút từ A Business Proposal, Seol In Ah trở thành cái tên ăn khách, thậm chí còn lập tức có cho mình bộ phim nơi bản thân được đóng vai chính.

Cụ thể cách đây không lâu, Seol In Ah đã xác nhận sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Oasis của đài KBS2. Không có cơ hội tái xuất với "anh thư ký" Kim Min Kyu, lần này nam chính của riêng Seol In Ah được cho là "mỹ nam đẹp hơn hoa" Jang Dong Yoon.

Được biết, trong Oasis, Seol In Ah sẽ vào vai Oh Jung Shin, còn được gọi là Sophia. Nhân vật của cô sinh năm 1961, trong một gia đình giàu có khi cha mẹ cô sở hữu và điều hành Nhà hát Namhae. Sau khi chuyển đến Seoul, cô gặp Doo Hak (Jang Dong Yoon), tại đây hai người nảy sinh một tình cảm đặc biệt, đáng tiếc đoạn tình bị cắt ngang khi Doo Hak buộc lòng phải rời xa quê hương. Sau cuộc chia tay đẫm nước mắt, Jung Shin quyết định vực dậy nhà hát của cha mẹ.

Phim lấy bối cảnh hỗn loạn giai đoạn những năm 80, 90, mô tả cuộc sống khốc liệt, sự trả thù và xung đột của những người trẻ tuổi, khi họ phải chạy theo quyền lực, sự giàu có trong một xã hội đầy rẫy những sai trái. Nhân vật Lee Doo Hak của Jang Dong Yoon được miêu tả là một chàng trai trẻ vô cùng thông minh, lớn lên với sự hồn nhiên, vô tư. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã đã cuốn anh vào vô số những cuộc xung đột, đấu đá, nhất là khi cha anh chết oan và anh buộc phải "hắc hóa" để báo thù. Với kịch bản nặng đô, câu chuyện hấp dẫn thêm dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng, Oasis được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Về phần Jang Dong Yoon, từ tháng 5 vừa qua đã có thông tin cho biết anh đang tích cực xem xét lời mời đóng Oasis. Tuy hiện tại chưa có thông tin xác nhận chính thức nhưng trên các chuyên trang phim ảnh xứ Hàn, cái tên Jang Dong Yoon đã xuất hiện trong phần diễn viên của Oasis. Nếu nhận lời mời thì đây sẽ là dự án đánh dấu màn tái hợp của Jang Dong Yoon và Seol In Ah sau bộ phim School 2017.

Khán giả sẽ một lần nữa được thấy hai cực phẩm visual này trong một khung hình?

Về cá nhân Jang Dong Yoon, anh là một diễn viên trẻ sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ màn giả gái đẹp át vía cả nữ chính trong bộ phim đình đám The Tale of Nokdu. Đây cũng chính là tác phẩm giúp anh có sự bứt phá mạnh mẽ trong nghề sau một vài năm đóng loạt phim kém tiếng. Đáng tiếc sau The Tale of Nokdu, Jang Dong Yoon lại chưa có thêm bộ phim ấn tượng nào. Tác phẩm gây được dấu ấn mạnh mẽ là Joseon Exorcist thì lại bị cấm chiếu sau 2 tập vì nội dung xuyên tạc lịch sử. Nhan sắc hoàn hảo, diễn xuất ấn tượng, khán giả hi vọng Jang Dong Yoon sẽ sớm có cho mình "cú nổ" tiếp theo trong sự nghiệp.

