Tình bạn tấu hài của Deadpool và Wolverine: Cứ tương tác là khiến người hâm mộ cười bò

Khán giả đã quen tên, rõ mặt Ryan Reynolds và Hugh Jackman hẳn đều biết giữa hai ngôi sao tồn tại một "mâu thuẫn không dễ gì hoá giải". Đương kim Deadpool (Reynolds) và cựu Wolverine (Jackman) của vũ trụ phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics thường xuyên chê bôi, mỉa mai lẫn nhau trên mạng.

Chuyện ngôi sao mâu thuẫn, lời qua tiếng lại đã không còn là điều hiếm gặp, nhưng trong trường hợp của Ryan Reynolds và Hugh Jackman, họ vẫn là chí cốt nhưng chọn thói ác khẩu để thể hiện "tình bạn diệu kỳ". Đây chính là cảnh giới tình bạn "như chó với mèo" không dễ gì tìm thấy trong giới giải trí xa hoa, và gần như đã thành thương hiệu độc quyền của hai tài tử.



"Mâu thuẫn" bắt nguồn từ… Scarlett Johansson

Ryan Reynolds và Hugh Jackman gặp gỡ lần đầu tiên trên phim trường tác phẩm X-Men Origins: Wolverine của 20th Century Fox. Khi này, Hugh Jackman đã có gần một thập kỷ thành công rực rỡ gắn liền với vai diễn chàng dị nhân Wolverine, còn Ryan Reynolds mới là tân binh trong vũ trụ phim siêu anh hùng. Trong phim, Reynolds thủ vai Deadpool, nhưng là một phiên bản rất khác với gã lắm mồm đến đau đầu mà khán giả quen thuộc sau này. Hai siêu anh hùng đã có màn đọ sức khốc liệt với phần thua, tất nhiên, thuộc về nam phụ Deadpool.

Hugh Jackman và Ryan Reynold vào giai đoạn "bình minh của tình bạn".

Năm 2020, trong bài phỏng vấn với The Daily Beast, Hugh Jackman chia sẻ chính trong thời gian sản xuất X-Men Origins: Wolverine, tình bạn - và cả "mâu thuẫn" giữa họ đã bắt đầu. "Chắc phải lâu lắm rồi… Chúa ơi, thâm thù đại hận đã sâu đến mức không ai nhớ nổi nó bắt đầu từ đâu", ngôi sao người Australia chia sẻ. "Tôi từng chọc ngoáy cậu ta vì tôi chơi thân với Scarlett Johansson, và Scarlett thì vừa cưới Ryan. Thế nên ngày đầu cậu ta tới phim trường, tôi ra cái vẻ ‘Này, liệu đường mà cư xử nha, vì tôi đang trông chừng cậu đấy’. Chúng tôi bắt đầu những trò chơi khăm nhau theo cách đấy".

Từ giữa thập niên 2010, những trò trêu chọc lẫn nhau giữa Ryan Reynolds và Hugh Jackman bắt đầu xuất hiện trên Internet và thu hút sự chú ý của khán giả. Một trong những màn đùa nhây đầu tiên xuất hiện trên Twitter hồi cuối 2015, với Ryan Reynolds hoá trang thành Deadpool và nhại giọng Hugh Jackman trong một video kêu gọi khán giả bầu chọn cho danh hiệu người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh. Jackman được bầu chọn là Sexiest Man Alive vào năm 2008 còn Reynolds nhận danh hiệu này năm 2010. Họ thường xuyên lôi chủ đề này ra để trêu chọc lẫn nhau.

Hình ảnh Jackman và Reynolds cùng ra ngoài đi dạo, uống cà phê tại New York City hồi 2019.

Trong những năm qua, Reynolds và Jackman đã có hàng chục lần bày trò trêu chọc, chơi khăm lẫn nhau khi tham gia các sự kiện truyền thông, trên mạng xã hội, thậm chí trong các bộ phim. Hồi 2016, Ryan Reynolds từng đeo mặt nạ làm từ bức ảnh chân dung của Hugh Jackman trong một cảnh phim Deadpool (2016). Cuối năm ấy, để "trả lễ", Hugh Jackman cũng mang chiếc mặt nạ hình Reynolds tới một buổi phỏng vấn… Vào lần làm khách mời trong chương trình The Ellen Show, Ryan Reynolds đã gọi vui quan hệ giữa mình và Hugh Jackman là "một cuộc chiến".

Hồi tháng 3, Ryan Reynolds trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Entertainment, Ryan Reynolds đã "chia sẻ" với hai phóng viên nhí Lyla và Luna lý do mình xấu tính với Hugh Jackman đến vậy. Ngôi sao của loạt Deadpool khiến khán giả bật cười khi bịa chuyện Jackman đã tự đặt tên cho tác phẩm The Greatest Showman (2017) và từ đó trở đi bắt mọi người gọi mình là "nghệ sĩ vĩ đại". "Tại sao không gọi luôn phim ấy là Hugh Jackman Siêu cấp tài giỏi đi? Chú thấy việc lão đặt tên phim như thế vừa đáng thương vừa đáng sợ. Nhất là khi đi đến đâu lão cũng bắt mọi người, bất phân già trẻ lớn bé, gọi mình là Nghệ sĩ vĩ đại. Duyên dáng quá đi cơ", Reynolds đùa.

Những người bạn thân sát cánh bên nhau

Hội bạn đùa nhây từng kết nạp thêm thành viên thứ ba là tài tử Jake Gyllenhaal. Reynolds và Gyllenhall trở nên thân thiết sau khi cùng đóng bộ phim khoa học viễn tưởng Life (2017). Tình bạn càng trở nên thắm thiết khi cả hai tham gia chuỗi sự kiện quảng bá cho tác phẩm. Gyllenhaal cũng cho thấy mình "hợp cạ" với Hugh Jackman. Trước đó, anh từng đóng chung với Jackman trong bộ phim giật gân Prisoners (2013).

Bức ảnh Giáng sinh trứ danh của ba tài tử Hollywood.

Đỉnh cao của tình bạn này được hé lộ trên Instagram của Ryan Reynolds vào Giáng sinh 2018. Jackman, Gyllenhaal và Reynolds đã có một bữa tối thân mật dịp nghỉ lễ. Họ cũng bày một trò chơi khăm mà Reynolds là nạn nhân. Trong chùm ảnh được chính ngôi sao của Deadpool chia sẻ, Reynolds mặc một chiếc áo len hình hộp quà sến súa, mặt nghệt ra trong khi hai người bạn thân bật cười khoái trá.

Tháng 6/2019, Reynolds và Gyllenhall đã gửi lời chúc mừng nhau nhân ngày tình bạn. Theo đúng thông lệ, họ đăng ảnh chụp chung không có mặt đối phương. Tới tháng 7/2019, trả lời phỏng vấn ET trên thảm đỏ sự kiện ra mắt bộ phim Spider-Man: Far From Home, Jake Gyllenhaal chia sẻ đã nhiều tuần không nói chuyện với Reynolds. Khi được phóng viên hỏi muốn nhắn nhủ gì tới người bạn, nam diễn viên trả lời: "Không, tôi không có gì nhắn nhủ với cậu ấy cả".

Hugh Jackman xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim The Adam Project để ủng hộ Ryan Reynolds.

Những năm qua, Gyllenhaal ít xuất hiện cùng Reynolds và Jackman, họ cũng ít nhắc đến nhau trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn tình bạn rạn nứt. Nhiều trang tin đặt giả thiết Reynolds và Gyllenhaal trở nên lạnh nhạt sau khi cùng cạnh tranh cho một vai diễn. Tuy nhiên, cả Ryan Reynolds và Gyllehaal đều chưa bao giờ lên tiếng về tin đồn này.

Về phần Hugh Jackman và Ryan Reynolds, trong những năm qua, tình bạn giữa họ vẫn ngày càng bền chặt. Không chỉ thân thiết ngoài đời thực và chăm chỉ tấu hài trên mạng, hai ngôi sao còn giúp đỡ nhau quảng bá các tác phẩm mới. Hugh Jackman từng tới thăm Reynolds khi anh quay loạt Deadpool và ghi lại nhiều video hài hước. Reynolds cũng nhiều lần "dìm hàng" bạn trong các tác phẩm điện ảnh của mình. Mới đây, Hugh Jackman đã xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ ra mắt tác phẩm The Adam Project (2021) có Reynolds đóng chính.

Không chỉ là diễn viên điện ảnh, cả hai người còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Hugh Jackman sở hữu thương hiệu cà phê Laughing Man Coffee trong khi Ryan Reynolds có cổ phần trong hãng rượu Aviation American Gin. Năm 2019, họ đã quyết định sản xuất một đoạn quảng cáo cho sản phẩm của nhau, tạo ra một tình huống dở khóc dở cười nhưng rất được lòng người hâm mộ. Sự tương trợ lẫn nhau này càng góp phần khẳng định cho tình bạn bền chắc giữa hai người.

