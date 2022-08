Tài tử thống lĩnh phòng vé Hàn cả đời chung thủy với tình đầu

Từ chàng trai bị chê ngoại hình đến ông hoàng phòng vé Hàn

Hwang Jung Min sinh năm 1970. Ngay từ khi còn rất nhỏ, anh đã có niềm đam mê với phim ảnh và quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau khi xem vở nhạc kịch Peter Pan. Nhờ sự ủng hộ của gia đình, anh có điều kiện học diễn xuất ngay từ trường trung học và sau này là tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Seoul. Ngay sau khi ra trường, anh đã tham gia vào nhiều vở kịch khác nhau và phải mãi tới năm 2001 mới có vai diễn điện ảnh đầu tiên ở Anh Em Nhà Waikiki. Vai diễn này giúp anh nhận về sự đánh giá rất cao của cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Đạo diễn Yim Soon Rye thậm chí còn gọi nam diễn viên là “Một viên đá quý vẹn nguyên.”

Diễn xuất như một “viên đá quý” nhưng thực tế những năm đầu sự nghiệp, Hwang Jung Min gặp khá nhiều khó khăn vì vẻ bề ngoài bị đánh giá là quá phổ thông, không có gì nổi bật, nếu như không nói là xấu trai với đôi mắt híp. Suốt một thời gian dài, anh vật lộn đi tìm sự công nhận của khán giả, thậm chí từng nghi ngờ về lựa chọn của bản thân. Đỉnh điểm là có thời điểm Hwang Jung Min đã nghĩ đến chuyện từ bỏ ước mơ trở thành một diễn viên vì bị chê bai ngoại hình nhưng may mắn là niềm tin về nghiệp diễn đã giữ anh ở lại.

Năm 2003, Hwang Jung Min có bước đột phá lớn trong sự nghiệp với phim điện ảnh A Good Lawyer’s Wife - một tác phẩm đạt doanh thu cao tại phòng vé. Những năm sau đó, anh đều đặn xuất hiện trên màn ảnh rộng với loạt phim như You Are My Sunshine, Black House, The Unjust, Dancing Queen,... Đến năm 2009, anh lần đầu đóng phim truyền hình sau 14 năm làm nghề với bộ phim Được Sống Cùng Thần Tượng - một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của anh.

Trong cả sự nghiệp của mình, đa phần các bộ phim của Hwang Jung Min đều đạt doanh thu rất ấn tượng. Anh là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất ở xứ Hàn và thành viên của Câu lạc bộ 100 triệu người xem ở Chungmuro. Những tác phẩm ăn khách của anh phải kể đến như Ode to My Father (14,26 triệu người xem), Veteran (13,41 triệu), The Himalayas (7,76 triệu), Công Tố Viên Bạo Lực (9,71 triệu), THE WAILING (6,88 triệu), Asura: The City of Madness (2,6 triệu), The Battleship Island (6,4 triệu vé). Không chỉ mặt thương mại, về giá trị nghệ thuật, loạt phim này cũng giúp Hwang Jung Min được vinh danh ở nhiều giải thưởng điện ảnh cao quý như Rồng Xanh, Chuông Vàng...

Cả cuộc đời chung thủy với mối tình thuở cấp ba

Sự nghiệp lừng lẫy, nhân cách vàng ròng là những điều mà khán giả biết về Hwang Jung Min. Ngoài ra, anh còn được biết đến bởi chuyện tình đẹp như mơ với cô gái mà anh quen từ thuở cấp ba - Kim Mi Hye.

Hwang Jung Min và Kim Mi Hye là bạn học phổ thông, ngay từ lúc đi học, anh đã anh thầm yêu cô bạn cùng lớp này. Thế nhưng ngày đó Kim Mi Hye không hề để ý tới Hwang Jung Min mà dành hết thời gian cho cho bộ môn nhạc kịch mà cô theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai người cùng theo đuổi sân khấu kịch. Chính Kim Mi Hye đã đưa Hwang Jung Min đến với nhạc kịch, giúp anh mở ra sự nghiệp vẻ vang sau này.

Năm 2000, Hwang Jung Min và Kim Mi Hye gặp lại nhau trong một vở kịch. Lúc này, tài tử họ Hwang mới quyết tâm theo đuổi Kim Mi Hye. Sự kiên trì, chân thành đã được đáp trả, đến năm 2004, Kim Mi Hye đã nhận lời cầu hôn của Hwang Jung Min, hai người về chung một nhà trong sự chúc phúc của khán giả.

Sau khi kết hôn cũng là lúc Hwang Jung Min phát triển mạnh mẽ ở mảng điện ảnh, Kim Mi Hye cũng vì vậy mà đã nghỉ diễn xuất để hỗ trợ chồng. Sau này, hai vợ chồng đã thành lập Same Company, một công ty tổ chức, chế tác các buổi diễn nhạc kịch. Tài tử họ Hwang mong muốn dù không còn đứng trên sân khấu nhưng công ty này sẽ giúp vợ anh được sống trọn với niềm đam mê của mình.

Hiện tại sau hơn 20 năm gắn bó bên nhau, Hwang Jung Min và Kim Mi Hye vẫn hạnh phúc bên nhau, một tình yêu không ồn ào nhưng luôn ngọt ngào như thuở mới quen.

Nguồn ảnh: Hancinema, Naver, Yonhap

https://kenh14.vn/tai-tu-thong-linh-phong-ve-han-suyt-bo-nghe-vi-bi-che-ngoai-hinh-ca-doi-chung-thuy-voi-tinh-dau-20220803200342486.chn