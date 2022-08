Kang Ki Young ngỡ ngàng về thành công vượt bậc của "Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

Trước thành công vượt bậc của bộ phim, Kang Ki Young thổ lộ anh rất bất ngờ: "Tôi nghĩ rằng mình đã đóng rất nhiều bộ phim nhưng không nghĩ sẽ nhận được sự chú ý như thế. Tôi mong muốn có thể mang đến một bộ phim mà mọi người có thể thưởng thức thoải mái sau một thời gian dài, nhưng tôi không ngờ rằng rating lại tăng cao như vậy. Khi mới phát sóng 1,2 tập đầu, tôi đã suýt khóc vào sáng hôm sau và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Bộ phim sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời tôi".

Kang Ki Young tại chương trình radio của DJ Ahn Young Mi.

Trên thực tế, tỷ suất người xem của bộ phim đã tăng gấp 15 lần trong tập mới nhất so với tập đầu tiên. Nam tài tử chia sẻ thêm: "Cảm giác như đang đi trên mây vậy. Khán giả nhận xét tôi là tuýp người quyến rũ và ngọt ngào nên tôi cũng suýt bị ảnh hưởng trong cách diễn, rất may là quá trình quay phim đã kết thúc sớm". Anh cũng tiết lộ rằng anh đã tham khảo nhân vật Harvey Specter (do Gabriel Mact thủ vai) trong bộ phim truyền hình Mỹ "Suits" làm hình mẫu.

Trong phim, Kang Ki Young vào vai luật sư cao cấp Jung Myung Seok, có trách nhiệm giám sát Woo Young Woo. Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhờ hình ảnh ấm áp, tốt bụng, có trách nhiệm trong công việc và luôn bảo vệ Woo Young Woo.

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" kể về câu chuyện của Woo Young Woo (Park Eun Bin), một cô gái trẻ thông minh với trí nhớ vượt trội nhưng thiếu kỹ năng xã hội do mắc bệnh tự kỷ. Bắt đầu công việc đầu tiên tại công ty với tư cách là luật sư, Woo Young Woo phải đối mặt với những thách thức và định kiến bên ngoài phòng xử án khi cô thắng các vụ kiện với sự giúp đỡ của luật sư tập sự Lee Jun Ho (Kang Tae Oh) và luật sư cấp cao Jung Myung Seok (Kang Ki Young). Phim mô tả những cuộc đấu tranh và thành công của cô với tư cách là một luật sư khi sử dụng trí nhớ ấn tượng và quá trình suy nghĩ sáng tạo của mình để giải quyết các vụ án.

Kang Ki Young vào vai luật sư Jung Myung Seok trong phim.



Xoay quanh hai đề tài chính: cuộc sống của người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và luật pháp, “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" không hề khô khan và nặng nề từ ngữ chuyên môn mà nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn. Nhờ vậy, bộ phim nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" truyền hình và được đánh giá là tác phẩm hay nhất trong mùa hè này.

Ảnh: Netflix.