“Bullet Train” - siêu phẩm vừa hài hước, vừa đậm chất hành động

David Leitch là một trong những đạo diễn tài năng nhất của dòng phim hành động trong vài năm trở lại đây. Anh đứng sau một loạt bom tấn như John Wick (2014), Atomic Blonde (2017), Deadpool 2 (2018) hay Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019). Với tác phẩm mới nhất Bullet Train (Tựa Việt: Sát Thủ Đối Đầu), nhà làm phim mang đến một cuộc chạm trán tốc độ cao giữa nhiều sát thủ ở không gian hẹp đến ngộp thở trên chuyến tàu cao tốc nhanh bậc nhất thế giới.

Nội dung Bullet Train bắt đầu khi Ladybug (Brad Pitt) – một sát thủ chuyên gặp vận xui – trở lại làm việc sau thời gian nghỉ dưỡng. Anh được giao nhiệm vụ vô cùng đơn giản là thu giữ một chiếc vali trên chuyến tàu cao tốc từ Tokyo đi Kyoto (Nhật Bản). Thế nhưng, Ladybug bất ngờ bị The Wolf (Bad Bunny) tấn công. Từ đây, anh phát hiện ra nhiều tay sát thủ khác cũng góp mặt trên chuyến tàu này. Mỗi người đều có một âm mưu riêng nhưng tất cả đều nhắm đến chiếc vali bí ẩn.

Hành động "chất", đúng chuẩn 18+ trong không gian hẹp

Nếu từng xem qua các bộ phim của David Leitch, khán giả dễ dàng nhận ra phong cách hành động độc đáo có một không hai. Nhà làm phim người Mỹ luôn mang đến những trường đoạn chiến đấu kéo dài và được dàn dựng công phu đến từng động tác. Không những thế, chúng còn mang đậm màu sắc bạo lực bởi nhiều pha ra đòn táo bạo và mãn nhãn. Với Bullet Train, David Leitch một lần nữa đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.

Với bối cảnh không gian hẹp và kín của toa tàu, mọi cảnh hành động đều được tính toán một cách kỹ lưỡng. Mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí và dẫn đến những kết quả khó đỡ. David Leitch tiếp tục phát huy thế mạnh khi đưa đến nhiều cảnh cận chiến tay đôi, đấu kiếm đẹp mắt và kịch tính. Không những thế, chúng còn chứa đựng nhiều yếu tố hài hước theo phong cách Thành Long. Nhờ thế mà ngay cả những phút giây căng thẳng nhất vẫn có thể khiến người xem bật cười một cách sảng khoái.

Nội dung lôi cuốn và lầy lội với hàng loạt nút thắt bất ngờ

Nhiệm vụ của Ladybug tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại dẫn đến nhiều biến số khác nhau. Chiếc vali chứa số tiền chuộc khổng lồ của tay trùm xã hội đen The White Death (Michael Shannon) dành cho con trai. Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) và Lemon (Brian Tyree Henry) có nhiệm vụ mang cả hai trở về an toàn. Trong khi đó, The Prince (Joey King) muốn lợi dụng Yuichi Kimura (Andrew Koji) để sát hại The White Death. The Wolf lại muốn báo thù kẻ đã sát hại vợ mình còn Hornet (Zazie Beetz) cũng được thuê thu hồi chiếc vali.

Hàng loạt những âm mưu đan xen lẫn nhau dẫn đến nhiều tình huống khó có thể đoán trước. Khán giả buộc phải chăm chú theo dõi từng chi tiết phim vì không thể biết điều gì sắp xảy đến. Mỗi nút thắt đều có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Mỗi nhân vật đều có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào. David Leitch đã khéo léo kể câu chuyện quá khứ của từng sát thủ. Bởi lẽ, mọi thứ dù là nhỏ nhất cũng đều có liên kết với nhau và tạo nên một bức tranh tổng thể hấp dẫn. Tất cả cùng dẫn đến cái kết bùng nổ.

Song song với tính bất ngờ, David còn cài cắm rất nhiều chi tiết hài hước và lầy lội không khác gì Deadpool 2 năm xưa. "Vận rủi" của Ladybug đẩy anh vào những tình huống cười ra nước mắt khi "bẻ cua" rất gắt. Sự kết hợp giữa không gian hẹp của toa tàu, những pha hành động khéo léo dẫn đến nhiều cảnh quay khó đỡ. Đồng thời, tính cách trái ngược của dàn sát thủ cũng tạo ra hàng loạt cuộc đấu khẩu tếu táo.

Không những thế, cách thể hiện quá khứ cũng giúp dàn diễn viên ngôi sao có cơ hội thể hiện rõ nhân vật. Ladybug từng là một sát thủ lành nghề nhưng chuyên gặp vận rủi đến mức phải tham gia các khóa trị liệu tâm lý. Giờ đây, anh theo chủ nghĩa hòa bình nhưng lại vướng vào vòng chém giết. Đây là vai diễn vô cùng thú vị khi Brad Pitt có dịp tái ngộ dòng phim hành động – hài sau nhiều năm vắng bóng.

Joey King ghi điểm với vai một nữ sát thủ có xuất thân giàu có. Cô gái biết lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu để tạo vỏ bọc làm kẻ thù xao nhãng. Tài diễn xuất cùng khả năng "lật mặt nhanh như bánh tráng" của The Prince làm ai nấy đều bất ngờ. Thế nhưng, ẩn sau tính cách máu lạnh của cô là một trái tim tổn thương vì bị người thân xem thường. Tangerine và Lemon là cặp bạn thân từ thuở nhỏ và luôn sát cánh trong mọi trận chiến. Dù hay đấu khẩu nhưng họ lại vô cùng quan tâm và lo lắng cho đối phương. Tất cả cùng tạo nên sự đa dạng và đầy màu sắc cho Bullet Train. Ngoài ra, phim còn có dàn khách mời (cameo) vô cùng "cháy" cả nhân vật "nói tiếng người" lẫn "không nói tiếng người".

Nhìn chung, Bullet Train là một bom tấn hành động đúng chuẩn 18+ và đậm chất giải trí từ mặt hình ảnh, âm thanh cho đến hành động và yếu tố hài hước. Phim xứng đáng là tác phẩm đáng xem bậc nhất dịp hè này.

Bullet Train có suất chiếu đặc biệt từ ngày 4/8 và chiếu trên toàn quốc từ ngày 5/8/2022.

https://kenh14.vn/bullet-train-sieu-pham-vua-hai-huoc-vua-dam-chat-hanh-dong-20220803144549782.chn